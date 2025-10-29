La ONCE distingue a los grandes referentes de la solidaridad en la Región de Murcia

La Fundación Solidaridad y Reinserción-Proyecto Hombre Murcia, la campaña ‘Rompiendo Barreras: Autismo en la Universidad Politécnica de Cartagena’, Concepción Martínez Romero ‘Chitina’, ECONEX S.L. y el Equipo de Protección y Atención a Familias de la Policía Local del Ayuntamiento de Murcia (EPAF) han recibido los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Región de Murcia 2025, en una Gala celebrada en el Teatro Circo Murcia.

Los Premios Solidarios Grupo ONCE tienen la finalidad de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y Administraciones que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización y la autonomía personal y la accesibilidad universal. Los premiados destacan por su sensibilidad social, su larga trayectoria y su dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos.

En la Gala han participado Ángel Sánchez, director general de la ONCE; Visitación Martínez, Presidenta de la Asamblea Regional de Murcia; Conchita Ruiz, Consejera de Política Social, Familias e Igualdad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; Francisco Lucas, Delegado del Gobierno de la Región de Murcia; José Ballesta, Alcalde Ayuntamiento de Murcia; Teresa Lajarín, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en la Región de Murcia; y Juan Carlos Morejón de Girón Bascuñana, delegado de la ONCE en la Región de Murcia. Han estado acompañados por diferentes autoridades políticas y sociales, así como por representantes de la discapacidad y de la sociedad de la Región de Murcia.

Han recibido los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Región de Murcia 2025:

La Fundación Solidaridad y Reinserción-Proyecto Hombre Murcia, Premio Solidarios a la Institución, Organización, Entidad, ONG / L.O.

El Premio Solidarios a la Institución, Organización, Entidad, ONG lo ha recogido la Fundación Solidaridad y Reinserción-Proyecto Hombre Murcia. Desde 1994 Proyecto Hombre desarrolla distintos proyectos de rehabilitación y acompañamiento ofreciendo diferentes programas de tratamientos con el propósito de dar respuesta a las necesidades planteadas por diversos perfiles de personas con problemas de adicción.

En categoría Medio de Comunicación, el premio ha sido la campaña ‘Rompiendo Barreras: Autismo en la UPCT'’ / L.O.

En la categoría de Programa, artículo o proyecto de comunicación el premio lo ha recibido lacampaña ‘Rompiendo Barreras: Autismo en la Universidad Politécnica de Cartagena’, por visibilizar la realidad del autismo en el ámbito universitario mediante contenidos propios que fomentan empatía y reducen estigmas, transmitiendo con claridad y de forma positiva que las personas con autismo pueden cursar con éxito estudios superiores en la UPCT, destacando que la universidad dispone de apoyos y recursos especializados, son los objetivos de la campaña ‘Rompiendo Barreras’ que, por ejemplo, a través de su podcast ha tratado de sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad sobre el autismo y mostrar apoyo al colectivo TEA y a sus familias.

El Premio Solidarios a la Persona Física ha sido para Concepción Martínez Romero ‘Chitina’ / L.O.

El Premio Solidarios a la Persona Física lo ha recogido Concepción Martínez Romero ‘Chitina’. Matrona jubilada que ha asistido en más de 6.000 partos. Trabajó más de 35 años en el Clínico Universitario, en materno infantil, fue subdirectora de Enfermería y supervisora de partos y fundadora de la Unidad de Oncohematología Pediátricos y del Equipo de cuidados paliativos pediátricos. Además, colabora como voluntaria en Asociación de Familiares de Niños con cáncer de la Región de Murcia AFACMUR, también con la ONG Cirugía Solidaria, promoviendo la salud sexual integral y la educación sanitaria en comunidades desfavorecidas. Chitina hoy, continúa ocupada viviendo por y para los demás.

El premio en la categoría de Empresa lo ha recibido ECONEX S.L. / L.O.

En Sanidad Agrícola ECONEX S.L., se entiende que la sostenibilidad y el compromiso social son fundamentales para el éxito a largo plazo de su empresa y para la preservación del medio ambiente. Como líderes en biocontrol de plagas, su misión va más allá de ofrecer soluciones innovadoras y eficaces; están dedicados a promover prácticas agrícolas sostenibles y a contribuir positivamente en las comunidades donde operan. Sus políticas de Responsabilidad social corporativa y políticas de Acción social se sostienen sobre pilares fundamentales que ponen a la persona en el centro, y cuidan de ella, creando oportunidades de vida para aquellas personas más vulnerables.

El la categoría estamento de la Administración Pública, el Solidarios ha correspondido al Equipo de Proyección y Atención a Familias de la Policía Local del Ayuntamiento de Murica (EPAF) / Juan Carlos Caval

Finalmente, en la categoría estamento de la Administración Pública, el Solidarios se ha entregado al Equipo de Proyección y Atención a Familias de la Policía Local del Ayuntamiento de Murica (EPAF), por su labor diaria y trayectoria en la defensa de las personas más vulnerables, han destacado notablemente, apoyando el día a día de los ciudadanos con discapacidad, y otros colectivos vulnerables, desde la cercanía y el acompañamiento, en la creación de una sociedad murciana más justa, inclusiva y solidaria.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Región de Murcia 2025 ha estado compuesto por María Teresa Lajarín Ortega, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE de la Región de Murcia; Pedro Martínez López, presidente de CERMI RM; Cristina Arias Serna, consejera general de la ONCE de Capital Humano y Cultura Institucional; Juan Carlos Morejón de Girón Bascuñana, delegado de la ONCE en la Región de Murcia; Ascensión Carreño Fernández, concejala delegada de la Concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad del Ayuntamiento de Murcia, y Marta Ferrero Barberán, periodista y jefa de Programas de Onda Regional de Murcia.