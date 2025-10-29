Un motor de innovación y cohesión social

Cartagena también acogió la jornada ‘Estrategias de Futuro para la Consolidación de las Cooperativas de Enseñanza en la Región de Murcia’, organizada por Ucoerm. Este encuentro reunió a representantes institucionales, agentes sociales y del ámbito educativo para reflexionar sobre el presente y futuro del modelo cooperativo en la educación murciana.

El acto, inaugurado por el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Javier Marín, y el presidente de Ucoerm, Juan Antonio Pedreño contó con dos mesas de debate (’Consejería de Educación y Patronales de Enseñanza Concertada’ y ‘Partidos Políticos y Sindicatos’) centradas en los desafíos y oportunidades de futuro para las cooperativas de enseñanza.

«Es muy importante la trayectoria de las cooperativas de enseñanza en la Región y su papel esencial en la innovación educativa, la creación de empleo estable y la cohesión social», destaca Pedreño, que hizo hincapié en la trascendencia de seguir fortaleciendo el modelo cooperativo como un referente de participación, sostenibilidad y compromiso con la comunidad educativa murciana.