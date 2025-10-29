Empresas
Un motor de innovación y cohesión social
Ucoerm refuerza el papel de las cooperativas de enseñanza en una jornada que aborda las oportunidades del sector educativo
Cartagena también acogió la jornada ‘Estrategias de Futuro para la Consolidación de las Cooperativas de Enseñanza en la Región de Murcia’, organizada por Ucoerm. Este encuentro reunió a representantes institucionales, agentes sociales y del ámbito educativo para reflexionar sobre el presente y futuro del modelo cooperativo en la educación murciana.
El acto, inaugurado por el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Javier Marín, y el presidente de Ucoerm, Juan Antonio Pedreño contó con dos mesas de debate (’Consejería de Educación y Patronales de Enseñanza Concertada’ y ‘Partidos Políticos y Sindicatos’) centradas en los desafíos y oportunidades de futuro para las cooperativas de enseñanza.
«Es muy importante la trayectoria de las cooperativas de enseñanza en la Región y su papel esencial en la innovación educativa, la creación de empleo estable y la cohesión social», destaca Pedreño, que hizo hincapié en la trascendencia de seguir fortaleciendo el modelo cooperativo como un referente de participación, sostenibilidad y compromiso con la comunidad educativa murciana.
