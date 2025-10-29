Casi mil técnicos sanitarios del SMS están llamados desde mañana a la huelga

Los técnicos superiores sanitarios de la Región de Murcia están llamados a sumarse desde este jueves y durante cuatro días a una huelga nacional en la que estos profesionales exigen mejoras laborales en el nuevo Estatuto Marco que negocia el Ministerio de Sanidad.

Los paros están convocados los días 30 y 31 e octubre y 3 y 4 de noviembre, lo que afectará de forma importante a la realización de pruebas diagnósticas y a los servicios de análisis clínicos, ya que en el Servicio Murciano de Salud (SMS) trabajan cerca de un millar de estos profesionales.

El sindicato SIETeSS (Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios) indica que entre las peticiones de estos profesionales destaca "que se cumpla el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público sobre grupo de clasificación B, que se encuentra sin aplicación desde abril de 2007" y que no se corrige en el nuevo borrador del Estatuto Marco; piden al Ministerio una propuesta de adaptación de los estudios TSS al Espacio Europeo de Educación Superior; su reconocimiento como profesiones sanitarias reguladas; y el reconocimiento de un perfil profesional diferenciado de las profesiones de diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente del resto de profesiones de Enfermería.

SIETeSS considera que "la Administración ha superado todos los límites durante estos últimos 40 años, obviando una y otra vez todas las reclamaciones del colectivo de Técnicos Superiores Sanitarios, impidiendo el desarrollo profesional de nuestro colectivo y una mejor atención a la ciudadanía", de ahí que animen a los compañeros a secundar el paro que arranca este jueves 30 de octubre.