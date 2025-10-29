López Miras ‘ejerce’ de periodista durante el foro

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, cambió ayer su habitual papel institucional por el de entrevistador, al intervenir en el turno de preguntas tras la mesa redonda celebrada durante el foro ‘Una Región más segura: nueva Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana’. El jefe del Ejecutivo murciano tomó la iniciativa y formuló una pregunta directa a los mandos policiales, como si de un periodista se tratase.

Dirigiéndose al comisario general jefe de la Policía Local de Murcia, José María Mainar, y al inspector jefe de la Policía Local de Lorca, Agustín Fernández, López Miras planteó una cuestión sobre la conveniencia de endurecer las sanciones a los delincuentes reincidentes en pequeños hurtos. «La percepción de inseguridad», advirtió, «está vinculada a los delitos menores, los que más preocupan a los vecinos, que ven cómo quienes roban un móvil o hurtan en un comercio están al día siguiente en la calle».

Mainar subrayó que «la legalidad es la que es», y en base a ella es cómo pueden intervenir, y recordó que las policías locales desempeñan un papel esencial al atender las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos: «El vecino se inquieta más por quien fuma porros en su portal que por una operación antidroga en alta mar». Fernández, por su parte, reclamó la necesidad de respuestas punitivas proporcionadas: «Una pena corta de prisión para reincidentes podría disuadir conductas que alteran la convivencia».

El fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, por su parte, también intervino y coincidió en que el Código Penal requiere una revisión para afrontar la multirreincidencia: «Hay que endurecer las sanciones; la ciudadanía lo demanda».