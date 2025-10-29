José Alberto García Avilés: "La mirada humana en el periodismo es insustituible"

José Alberto García Avilés presenta en Murcia su libro 'Águilas y colibríes: Periodistas innovadores en Europa', una obra que retrata a más de treinta periodistas europeos que, desde medios grandes y pequeños, están reinventando la profesión con creatividad, liderazgo y optimismo. El acto se celebrará hoy a las 19:00h en la sede del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia.

¿Qué le llevó a escribir Águilas y colibríes y cómo nació la metáfora del título?

En enero de 2024 hablé con compañeros que me decían estar desilusionados, atrapados en la precariedad o sin ilusión por el periodismo. Pensé cómo podía ayudar y ofrecer otra visión más esperanzadora. Decidí entrevistar a periodistas europeos que estaban transformando los medios y aportar soluciones reales.

La metáfora nació en un viaje a Costa Rica. Observé un águila crestada y muchos colibríes, y vi reflejado en ellos el tipo de periodistas que conocí: las águilas son líderes que ven los problemas desde la altura, y los colibríes representan la innovación, la versatilidad y el optimismo. Los protagonistas del libro combinan ambas cualidades.

En medio de esta "crisis", ¿por qué mantiene una mirada optimista sobre el periodismo?

Por lo que me han transmitido estos periodistas. Sin negar los problemas, creen en recuperar la esencia del oficio: independencia, autonomía y cercanía con el lector. Escuchar más y mejor a las audiencias refuerza la credibilidad. Además, hay líderes que cuidan a sus equipos, se preocupan por la salud mental y confían en su gente. Tienen estrategia, visión y sentido de servicio público.

En el libro habla del papel de la inteligencia artificial. ¿Qué oportunidades y riesgos ve en su uso?

Agnes Stenbom, del grupo nórdico Schibsted, me contó cómo han integrado la IA de forma colaborativa y responsable. Crearon un laboratorio y una asociación con más de 300 periodistas para compartir aprendizajes y errores. Usan IA en tareas como voces sintéticas o resúmenes, siempre con transparencia. Pero la clave está en no cederle el control: la creatividad, la mirada y las preguntas humanas siguen siendo insustituibles. La IA debe ser una herramienta al servicio del buen periodismo.

Portada del libro 'Aguilas y Colibries' / L. O.

Habla también de volver a las raíces del oficio. ¿Qué significa eso hoy en un entorno tan tecnológico?

Volver a las raíces implica no contribuir a la polarización ni al periodismo de trincheras. Hay un gran cansancio con las noticias: en España, el 40 % dice estar saturado. Frente a eso, el periodismo debe recuperar su función de servicio público y ser tan esencial como la educación o la sanidad. En tiempos de desinformación, la gente necesita confiar en medios y periodistas que inspiren credibilidad.

Muchos protagonistas del libro cuidan especialmente la relación con las audiencias. ¿Qué ejemplos destacaría?

Nanna Holst, periodista danesa, impulsó el proyecto Escuchar Mejor: pidió a la audiencia que enviara preguntas y elaboró reportajes a partir de ellas. Otro ejemplo es el medio británico Tortoise, que organiza encuentros presenciales y online con lectores para debatir temas de interés. Estos modelos refuerzan la confianza y generan un periodismo más cercano y de calidad.

¿Qué papel deberían tener las universidades en la transformación del periodismo?

La universidad vive también un cambio. Herramientas como ChatGPT obligan a revisar métodos de evaluación y enseñanza. Las facultades deben ofrecer una sólida formación humanística —curiosidad, lectura, cultura general— y, al mismo tiempo, fomentar el deseo de transformar la profesión. Los estudiantes necesitan referentes que les devuelvan la ilusión y modelos de periodismo bien hecho, de servicio público y calidad.

Usted afirma que "solo los periodistas enamorados salvarán al periodismo". ¿Qué significa hoy esa frase?

Significa volver a enamorarse del oficio, creer que el periodismo es realmente el oficio más maravilloso del mundo. Hemos de recuperar el orgullo de ser periodistas que prestan un servicio público esencial. Somos depositarios del derecho a la información y ese es el cemento que mantiene cohesionada a la sociedad. Sin medios veraces y plurales, peligra la salud democrática.