Política
IU-Verdes llama a movilizarse en Alcantarilla para frenar el desahucio de una vecina de 61 años
La concentración, convocada por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, busca impedir el desalojo de Santi, pensionista con 480 euros mensuales, previsto para este jueves 30 de octubre.
L.O.
Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia ha realizado un llamamiento para participar en la concentración convocada por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y la Crisis (PAC), con el apoyo del Sindicato de Vivienda, para impedir el desahucio de Santi, una vecina de 61 años que vive en Alcantarilla y percibe apenas 480 euros de pensión al mes.
El lanzamiento está previsto para este jueves a las 10:30 horas en la Travesía Miguel Ballesta n.º 3 (bajo), donde colectivos y vecinas se concentrarán bajo los lemas "¡Santi se queda!" y "¡Acabemos con el negocio de la vivienda!".
Desde IU-Verdes denuncian que los fondos buitre y la especulación inmobiliaria "se alimentan de la pasividad de los gobiernos del Partido Popular, que han convertido el derecho a la vivienda en un negocio y han dejado a miles de familias en la calle, sin alternativas habitacionales dignas".
“No podemos permitir que una mujer mayor, con una pensión mínima, sea expulsada de su casa para que un fondo de inversión siga engordando beneficios. Esto es consecuencia de las políticas del PP, que condenan a las familias a la calle y niegan soluciones reales de vivienda", afirma Penélope Luna, coordinadora regional de IU-Verdes.
“No podemos permitir que una mujer mayor sea expulsada para engordar beneficios de un fondo buitre”, señala Luna
Luna ha exigido al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Alcantarilla que "actúen de inmediato para ofrecer una alternativa habitacional digna", recordando que el artículo 47 de la Constitución obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho a la vivienda y a impedir la especulación.
“Mientras las administraciones miran para otro lado, la única herramienta que protege a las personas es la movilización. Este jueves estaremos junto a Santi para frenar la injusticia y demostrar que otra política de vivienda es posible”, añade la coordinadora.
Finalmente, la dirigente regional ha reiterado el compromiso de la formación de izquierdas con la lucha por el derecho a un hogar digno, denuncia las políticas del PP que expulsan a familias y apuesta por soluciones habitacionales públicas y accesibles. La formación anima a los habitantes de Alcantarilla y de la Región a acudir a la concentración y defender colectivamente el derecho a un techo.
- Detenido por matar a su novia asfixiándola en su casa de Librilla
- Estos son los festivos nacionales y puentes que celebrará la Región de Murcia en 2026
- Los vecinos de Librilla, en shock tras el crimen machista: 'Ella era un trozo de pan, esto ha sido una bomba
- En directo: Eldense-Real Murcia
- Estos son los trabajadores de la Región de Murcia que van a recibir una ayuda de 3.000 euros
- Hallan sin vida el cuerpo del hombre de 81 años desaparecido este sábado en Torre Pacheco
- Intenta degollar a un hombre para robarle en Cartagena y se da a la fuga
- El contenedor marrón aterriza en Murcia: estas son las calles en las que ya está operativo