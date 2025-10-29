IU-Verdes llama a movilizarse en Alcantarilla para frenar el desahucio de una vecina de 61 años

Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia ha realizado un llamamiento para participar en la concentración convocada por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y la Crisis (PAC), con el apoyo del Sindicato de Vivienda, para impedir el desahucio de Santi, una vecina de 61 años que vive en Alcantarilla y percibe apenas 480 euros de pensión al mes.

El lanzamiento está previsto para este jueves a las 10:30 horas en la Travesía Miguel Ballesta n.º 3 (bajo), donde colectivos y vecinas se concentrarán bajo los lemas "¡Santi se queda!" y "¡Acabemos con el negocio de la vivienda!".

Desde IU-Verdes denuncian que los fondos buitre y la especulación inmobiliaria "se alimentan de la pasividad de los gobiernos del Partido Popular, que han convertido el derecho a la vivienda en un negocio y han dejado a miles de familias en la calle, sin alternativas habitacionales dignas".

“No podemos permitir que una mujer mayor, con una pensión mínima, sea expulsada de su casa para que un fondo de inversión siga engordando beneficios. Esto es consecuencia de las políticas del PP, que condenan a las familias a la calle y niegan soluciones reales de vivienda", afirma Penélope Luna, coordinadora regional de IU-Verdes.

Luna ha exigido al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Alcantarilla que "actúen de inmediato para ofrecer una alternativa habitacional digna", recordando que el artículo 47 de la Constitución obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho a la vivienda y a impedir la especulación.

“Mientras las administraciones miran para otro lado, la única herramienta que protege a las personas es la movilización. Este jueves estaremos junto a Santi para frenar la injusticia y demostrar que otra política de vivienda es posible”, añade la coordinadora.

Finalmente, la dirigente regional ha reiterado el compromiso de la formación de izquierdas con la lucha por el derecho a un hogar digno, denuncia las políticas del PP que expulsan a familias y apuesta por soluciones habitacionales públicas y accesibles. La formación anima a los habitantes de Alcantarilla y de la Región a acudir a la concentración y defender colectivamente el derecho a un techo.