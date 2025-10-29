El Gobierno regional califica de "nuevo agravio" a los vecinos de Portmán la orden de demolición del club náutico

El Gobierno regional considera que la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de ordenar la demolición del edificio del club náutico de Portmán y la restitución del terreno a su estado original “es un nuevo agravio a los vecinos de Portmán y de La Unión”.

Así lo calificó este miércoles el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, tras la reunión convocada por el presidente del club náutico de Portmán, Blas Isaac Calventus, en la que también participó el alcalde de La Unión, Joaquín Gabriel Zapata, para analizar las consecuencias de esta decisión y coordinar la defensa de los intereses de los vecinos.

“La resolución del Ministerio se produce con 17 años de retraso, ya que el expediente se inició en 2008, y carece de sentido técnico y ambiental en la situación actual de la bahía”, afirmó García Montoro, que resaltó que “el club náutico se encuentra hoy a casi 500 metros del mar, por lo que resulta incoherente aplicar un deslinde que lo considere dentro del dominio público marítimo-terrestre”. Lamentó que el Ministerio actúe “con criterios arbitrarios que parecen responder más a represalias contra los socios del club, que siempre han defendido la regeneración integral de la bahía, que a una verdadera política ambiental coherente y responsable”.

“Si el Ministerio realmente tuviera intención de acometer la regeneración de la bahía, el club náutico cobraría un papel esencial como equipamiento vinculado al uso público y al disfrute ciudadano del litoral, tal y como estaba previsto en el proyecto aprobado y consensuado por todas las administraciones en el acuerdo histórico alcanzado en 2006”, expuso García Montoro.

El club náutico de Portmán cuenta con unos 300 socios, durante décadas ha sido un referente social y un punto de encuentro para los vecinos de Portmán y de toda la comarca de la Sierra Minera, contribuyendo a mantener viva la actividad y el vínculo de los ciudadanos con su entorno. Uno de sus objetivos fundacionales fue la lucha por la regeneración de la bahía, tras el desastre ecológico en el que quedó, por los abusos de la explotación minera llevados a cabo durante casi 40 años.

Por su parte, el presidente del Club Náutico de Portmán, Blas Isaac Calventus, definió este proceso como un "atropello" y dejó varios mensajes para el Miteco: "Solo pedimos que hagan su trabajo, que nos dejen vivir tranquilos y que recuperen la bahía de Portmán, que ese es el verdadero trabajo que tienen que hacer". Además, recordó que el club se aloja en una construcción centenaria, "con mucha historia; todo esto es patrimonio de Portmán, y no pueden venir ahora a decir que lo van a derribar", lamentó.

El consejero Jorge García Montoro, junto al alcalde de La Unión, el director general de Litoral y Puertos y el presidente del Club Náutico. / CARM

Aclaraciones de la Delegación del Gobierno

La Delegación del Gobierno en la Región de Murcia ha justificado la orden de retirada de las instalaciones del Club Náutico de Portmán, alegando que la entidad ocupa desde 2007 dos locales del dominio público marítimo-terrestre sin autorización ni pago de canon. Según fuentes estatales, tras la entrega de los terrenos por parte de la Autoridad Portuaria de Cartagena a la Dirección General de Costas, se intentó regularizar la situación del club, pero este nunca abonó ningún canon por la ocupación. La Delegación recalca que cualquier actividad privada que use suelo público, como clubes náuticos o chiringuitos, debe pagar por ello, y que el Club Náutico de Portmán ha disfrutado de una situación privilegiada frente al resto.

Durante el procedimiento, desde Delegación recuerdan que se pidió al club que demostrara que su actividad requería estar en dominio público marítimo-terrestre. Sin embargo, las inspecciones solo encontraron despachos y una cantina, sin relación con el ámbito náutico. Por tanto, se concluyó que no existía interés público que justifique su permanencia en la costa.

Costas solicitó informes al Ayuntamiento de La Unión y a la Consejería de Fomento e Infraestructuras, pero ninguna de las dos administraciones respondió, aseguran estas fuentes. Además, el expediente se sometió a información pública sin recibir alegaciones, lo que reforzó la decisión de ejecutar la orden de levantamiento y derribo.

No obstante, la Delegación deja abierta la posibilidad de reconsiderar la medida si alguna administración propone usar los locales para servicios públicos vinculados al dominio marítimo-terrestre. En ese caso, advierte que la adjudicación debería realizarse mediante un proceso de selección abierto, imparcial y transparente, de acuerdo con la Directiva 2006/123/CE, por lo que no podría concederse directamente al Club Náutico sin un concurso público previo.

Bahía de Portmán

El consejero aprovechó el encuentro para reiterar la solicitud urgente de la Comisión de Seguimiento del convenio de colaboración para la recuperación y adecuación ambiental de la Bahía de Portmán. Según García Montoro, el Ministerio debe explicar si se ha producido algún cambio de criterio en la actuación de la regeneración, tras las alegaciones presentadas por la Comunidad y el Ayuntamiento.

“El Gobierno regional seguirá al lado de los vecinos y del Ayuntamiento de La Unión en todas las iniciativas que persigan la recuperación ambiental y económica de Portmán, porque la regeneración de la bahía es una prioridad irrenunciable para la Región de Murcia”, aseguró el consejero.

García Montoro insistió en que existen informes técnicos que avalan la viabilidad de completar la regeneración, una actuación que permitiría recuperar el frente litoral, restaurar el equilibrio ambiental y generar nuevas oportunidades de desarrollo sostenible y turístico para toda la comarca. “Los más de 40.000 vecinos de la Sierra Minera merecen un entorno natural digno y las oportunidades de futuro que durante demasiado tiempo se les han negado”, insistió.