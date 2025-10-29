Edurne Linares, alumna de Murcia, sobre la huelga por Sandra Linares: "Hay gente que hace bullying actualmente que ha asistido a la huelga"

El caso de Sandra Peña, la joven sevillana de 14 años que se quitó la vida tras sufrir acoso escolar, ha marcado un antes y un después en el debate educativo español. Su historia ha provocado la primera protesta convocada en España contra el bullying, una movilización organizada por el Sindicato de Estudiantes que ha tenido eco en decenas de ciudades. En Murcia la concentración reunió a centenares de jóvenes en la Glorieta de España frente al Ayuntamiento de Murcia, donde estudiantes, familias y docentes se unieron para exigir protocolos eficaces, más orientación psicológica y recursos reales contra el acoso.

Durante la manifestación varias personas tomaron la palabra para contar experiencias personales de acoso, casos que estremecieron al público. Algunos padres relataron las historias de sus hijos fallecidos y no faltaron jóvenes que rompieron a llorar al recordar lo vivido. En medio de ese clima de dolor y rabia, una de las voces más impactantes en redes ha sido la de Edurne Linares, una estudiante murciana que, tras asistir a la huelga, publicaba un vídeo en su cuenta de TikTok narrando lo que había presenciado.

“He escuchado unos casos horribles de bullying que de verdad se me ha partido el corazón”: en su testimonio relataba que durante la jornada había escuchado historias de alumnos que fueron agredidos físicamente por sus compañeros, “gente que ha sido tirada por las escaleras o que le han clavado una navaja de sacapuntas” y que incluso algunos padres tuvieron que hablar por sus hijos “que ya no están ni pueden dar voz a su caso”.

Pero lo que más impacto generó de su mensaje fue la contradicción moral que señalaba haber vivido en la propia concentración: “He visto a personas que me hacían bullying en esta huelga. Espero que si estáis aquí es porque habéis recapacitado.“¿En serio hay gente que ha asistido a la huelga de Murcia haciendo bullying actualmente? ¿Cómo hay que ser tan...?”.

El vídeo de Edurne acumula miles de reproducciones y termina con una reflexión que resume la impotencia de muchos jóvenes: “Esto ya no es solo broma, sino que acaba con la vida de alguien. Es algo muy serio y creo que ya se está dando bastante voz... pero no escarmentamos”.

En su testimonio la estudiante no solo denuncia el acoso, sino también la banalización del sufrimiento ajeno en redes sociales, donde asegura haber recibido comentarios despectivos durante el directo que hizo en la manifestación: “He tenido que cortar el directo porque la gente solo se dedicaba a insultar y a decir ‘normal, vaya pintas’. Pero vamos a ver, ¿tú qué haces en una huelga contra el bullying?”.