Un distintivo que ayudará a reducir los accidentes de tráfico en el trabajo en la Región

Uno de cada ocho accidentes ocurridos en el ámbito laboral son siniestros viales. Ante este dato, la Región de Murcia va a poner en marcha próximamente un distintivo con el objetivo de concienciar a las empresas y reducir ese dato: el Sello de Movilidad Segura, aprobado el 11 de septiembre de 2025 en Consejo de Gobierno, ha sido concebido como un reconocimiento público y no como una nueva traba administrativa a las empresas que integren la movilidad y la prevención vial en su gestión cotidiana.

Así lo puso de manifiesto la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Marisa López Aragón, durante una mesa de debate celebrada en La Opinión, que estuvo moderada por el redactor del diario Jaime Ferrán, en la que también participaron representantes del sector del transporte y de la empresa, que dibujaron un mapa práctico de lo que exige el sello, sus ventajas reputacionales y las dudas que despierta entre pymes y grandes empresas. Lo que quedó claro es que, sobre el papel, la iniciativa quiere transformar la rutina del traslado -el desplazamiento a y dentro del trabajo- en un compromiso medible y compartido entre empresas, trabajadores y Administración.

Requisitos

López Aragón, primera en intervenir, presentó el sello como «un distintivo creado por el Gobierno regional que refleja el compromiso del Ejecutivo con la seguridad y con la cultura preventiva en las empresas». La medida nace inscrita en la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral 2024–2028 y responde a un problema concreto: el aumento de trabajadores que se desplazan como parte de su jornada -mensajería, paquetería y otras actividades- y el consiguiente incremento de accidentes in itinere y en misión.

El sello tendrá una vigencia de tres años y su concesión la decidirá «una comisión mixta creada por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral, presidida por el director general de Trabajo, y también con la Dirección General de Tráfico, en concreto la Jefatura Provincial de Tráfico», explicó la consejera. Las bases están ya reguladas, pero la primera convocatoria se lanzará en el segundo semestre de 2026, por lo que la Administración centra ahora sus esfuerzos en la difusión para que las empresas se preparen y puedan aplicar para conseguir el distintivo.

Requisitos

López Aragón fue tajante sobre el posible reproche de que esto sea «más burocracia» en una región que acaba de aprobar una Ley de Simplificación Administrativa: «No lo veo como una traba sino todo lo contrario», defendió. El sello, según afirmó, es voluntario y está orientado a premiar a empresas «comprometidas con la seguridad de sus trabajadores» y con la sostenibilidad, aumentando su reputación. Entre los requisitos citados por la consejera figuran la puesta en marcha de un plan de movilidad segura con la «indispensable» participación de los trabajadores, formación específica, no haber sido sancionadas en materia de prevención de riesgos laborales y tener la sede en la Región de Murcia.

La Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet) también estuvo presente en la mesa redonda. Javier Arnal, director del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Froet, recordó que su servicio lleva 25 años y que la seguridad vial es «el riesgo más plausible» en el sector. Arnal calificó la iniciativa como «muy interesante» porque prestigia a empresas -no necesariamente grandes- «preocupadas por la excelencia» que «van un paso más» y no se limitan a cumplir lo mínimo legal. Añadió además la voluntad de Froet de implantar los planes de movilidad cuando las empresas lo soliciten: «Si cualquier empresa que esté asociada a nuestro Servicio de Prevención está interesada en obtener el sello, uno de los requisitos es contar con un plan de movilidad segura y nosotros estamos dispuestos a implantárselo con la ayuda de los sindicatos».

Eva Melenchón, vicesecretaria de Froet, subrayó la doble dimensión de la medida: afecta tanto al traslado cotidiano de empleados como al conductor profesional. Recalcó que «la seguridad vial, en nuestras empresas, es el día a día» y defendió la pedagogía como herramienta clave: demostrar a las empresas el ahorro económico y humano que supone reducir siniestralidad con la consecución de este sello.

En cuanto a formación práctica, según puso de manifiesto Melenchón, Froet dispone de un simulador de conducción de vehículos pesados que recrea situaciones de emergencia, como puede ser conducir por una carretera en mal estado, con lluvia, con nieve o con obstáculos. Se trata de una acción formativa con una duración de cuatro horas que, hace un año, la Federación extendió también a permisos de turismos y motos.

La intervención de Javier García López, responsable de Seguridad y Salud de Estrella de Levante, aportó experiencia práctica: la cervecera murciana trabaja con planes de movilidad desde 2012 y entiende el nuevo sello de movilidad segura como un «win-win» para empresas, instituciones y trabajadores. García, basándose en su experiencia, detalló plazos estimados realistas para la obtención del sello: para una pyme de 50-100 trabajadores «calculo que en cinco o seis meses haciendo un buen trabajo lo puede obtener». En el caso particular de Estrella de Levante, «por la labor que ha hecho durante estos últimos 13 años, tiene el sello casi garantizado».

La compañía ya integra tecnología en logística y seguridad: control de rutas, carretillas guiadas por láser, radares de velocidad dentro del recinto, y un enfoque «data driven» a partir de los reportes que generan los trabajadores. Como apuntó García, estas herramientas aportan información útil no solo a las empresas sino, potencialmente, a la Consejería si decidiera explotar de forma agregada los datos para crear nuevas políticas públicas.

En la mesa afloraron las preguntas habituales: ¿cuánto costará? ¿es voluntario? ¿cómo conciliar sostenibilidad y seguridad? Froet insistió en que el sello es voluntario y que la labor informativa debe convencer a las empresas del retorno económico de la reducción de siniestralidad. Sobre sostenibilidad, García señaló que debe integrarse en sistemas de gestión (calidad, seguridad, medioambiente), pero admitió tensiones prácticas: «A veces la sostenibilidad se confronta con la seguridad: la bicicleta es sostenible, pero su seguridad comparada con un coche genera debate», y defendió el transporte público como opción prioritaria.