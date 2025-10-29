Las cooperativas de Fecoam cierran una campaña de fruta de hueso positiva pese a las adversidades climáticas

La campaña 2025 de fruta de hueso en la Región de Murcia concluye con un balance global positivo, marcado por una producción estable en líneas generales, con una calidad excelente y unos calibres superiores a los de la pasada temporada. Así lo valora Pascual Hortelano, responsable sectorial de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), el cual destaca que, a pesar de las dificultades climatológicas y de los retos fitosanitarios a los que se enfrentan los productores regionales, «nuestros agricultores demuestran un año más su fortaleza».

Así, el responsable sectorial de Fecoam, a la hora del balance general con respecto a las cooperativas de fruta de hueso, destaca que «esta campaña ha contado con una producción estable, alta calidad y mayor calibre, pese a los desafíos climáticos y fitosanitarios». El sector demuestra, un año más, su capacidad de adaptación y su compromiso con la sostenibilidad y la innovación.

«Seguimos manteniendo el músculo, la calidad y la ilusión por seguir mejorando. La fruta murciana de las cooperativas agroalimentarias sigue siendo sinónimo de excelencia», afirma.

Producción estable y fruta de gran calidad

Entrando más en detalle, a diferencia de campañas anteriores, en esta ocasión el sector ha podido desarrollarse sin grandes daños por heladas en primavera, uno de los principales riesgos para las cosechas murcianas. «Hemos tenido una primavera sin incidencias graves, lo que ha permitido que las cosechas se desarrollen con normalidad, especialmente en las variedades extratempranas», explica Pascual Hortelano.

Las lluvias de marzo, que en otros años han sido perjudiciales, han tenido en esta ocasión un efecto muy positivo en la arboleda y la calidad de los frutos, detalla el responsable sectorial. Sin embargo, no todo ha sido favorable, ya que el albaricoque ha sido el más afectado, con una merma estimada del 30 por ciento con respecto a una campaña normal. «Ha faltado mucho albaricoque, principalmente por problemas de cuaje en algunos momentos clave», señala.

En cambio, el resto de frutas de hueso como melocotón, nectarina y paraguayo han mantenido sus niveles de producción habituales, con pérdidas puntuales de en torno al 10 por ciento en las variedades más tardías de paraguayo, pero con aforos completos en las demás. Las únicas incidencias destacables se produjeron en mayo, cuando una serie de granizadas afectaron gravemente zonas productoras del Altiplano murciano como Mula, Moratalla, Caravaca de la Cruz o Yéchar. «Eso ha hecho que tengamos una campaña muy irregular a nivel regional: algunas zonas han tenido una rentabilidad razonable, y otras han sufrido importantes pérdidas», afirma Hortelano.

Campaña más larga y con ligeros retrasos

La campaña ha venido marcada también por un ligero retraso respecto al año anterior. En la primera parte se notó un desfase de entre ocho y diez días, que se mantuvo en la parte final. Esto ha supuesto una campaña más larga, lo que ha permitido escalonar mejor la producción. «En términos generales, hemos tenido un año algo más tardío, pero muy positivo en desarrollo», indican desde Fecoam.

En julio, una pequeña dana volvió a dejar lluvias que afectaron a las variedades más tardías de paraguayo, provocando algunos problemas de podredumbre. «Más en detalle, depende de las zonas y por supuesto por producto, donde hay muchas lecturas, pero ha sido un año en general muy positivo, con una calidad muy buena».

En este sentido, «la calidad de las producciones ha sido muy buena en prácticamente toda la campaña». Solo las últimas lluvias afectaron a una pequeña parte por la aparición de podredumbre (Botrytis), «pero el conjunto ha sido muy bueno», afirma Pascual Hortelano.

El calibre también ha mejorado respecto a años anteriores. «Hemos tenido menos número de piezas por kilo, lo que significa fruta de mayor tamaño gracias al empujón de las lluvias de marzo».

Variedades adaptadas al cambio climático

Uno de los principales retos del sector continúa siendo la adaptación varietal ante el cambio climático y la falta de horas frío. En este sentido, los productores están respondiendo con rapidez. «Se están arrancando variedades con más necesidad de frío y plantando otras nuevas que se adaptan mejor a nuestras condiciones. No son variedades antiguas, tienen ocho o diez años, pero ya se están sustituyendo».

El albaricoque, sin embargo, presenta más dificultades en este aspecto, destaca el responsable sectorial. «Es el cultivo que peor se adapta a la falta de horas frío. Las variedades de baja exigencia son escasas, y eso nos limita la producción estable en algunas comarcas».

La Región de Murcia es líder a la hora de producciones extratempranas, con variedades más precoces, concentrando su fortaleza entre finales de abril y mediados de junio. «A partir de ahí, entran en juego otras zonas como Aragón o Cataluña, donde las condiciones son distintas y la competencia es más fuerte».

La IGP Melocotón de Cieza, una garantía de futuro

Uno de los elementos más destacados de esta campaña ha sido la consolidación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Melocotón de Cieza, que ha permitido mejorar la comercialización de las variedades Romea y Baby Gold. «El sello IGP es una de las grandes bazas del sector». Pascual Hortelano adelanta que para la próxima campaña se espera contar además tres nuevas variedades, «lo que nos permitirá ampliar el calendario de IGP desde junio hasta agosto, dándole un empujón al melocotón».

Máxima calidad como estándar

Respecto a los mercados, el precio ha sido bueno, sobre todo al comienzo de la campaña. Como indica Santiago Vázquez, experto de fruta de hueso de Cooperativas Agro-Alimentarias de España y Fecoam, «a lo largo de los últimos años se consolidan tendencias hacia la concentración por parte de los supermercados, los cuales necesitan simplificar el proceso de compra al máximo para poder manejar el volumen y la logística interna».

Los actores en el mercado que compran dos y tres veces más producto que hace 20 años, «no pueden realizarlo de la misma manera». Todos los sistemas de compra «están homogenizándose bajo un mismo parámetro, que es la máxima calidad». Por lo tanto, a la hora de hablar de tendencias para el futuro con respecto a los mercados, las cooperativas regionales «no pueden sino seguir mejorando con respecto a las variedades y procesos de recolección y manipulación de las frutas, para que los productos siempre sean atractivos, mejorando la calidad, su sabor, la apariencia, y su vida útil», remarca Vázquez.

En su opinión, «esto es algo que se está llevando a cabo muy bien en la Región de Murcia», pero es necesario «seguir en esa misma línea y no parar, para tener mayor rendimiento para las explotaciones», ya que las exigencias del mercado y competencia son cada vez mayores, demandando que se suministre cada vez mejor, con mayor control de origen y certificaciones de calidad.

En cuanto a los destinos, alrededor del 80 por ciento de la producción de las cooperativas murcianas se destina a la exportación, principalmente al centro de Europa, con Alemania y Francia como mercados principales.

Respecto al mercado nacional, Santiago Vázquez resalta iniciativas como la campaña de promoción del consumo de fruta de hueso en los hogares españoles, que este año acaba de finalizar su tercera edición. Con la campaña ‘Buenas Hasta el Hueso’ realizada de manera exclusiva en redes sociales, «estamos logrando poco a poco ir incrementando el conocimiento y el consumo de melocotones, nectarinas, paraguayos, albaricoques y cerezas».

Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el consumo en España de fruta de hueso aumentó en 2024 en un 18 por ciento con respecto a 2023, con un aumento del 6 por ciento en los últimos 5 años. Santiago Vázquez explica que «estos datos demuestran que este tipo de campañas no solo son necesarias, sino que son efectivas», esperando mejorar los números en 2025.