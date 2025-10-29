«Somos la comunidad con menos policías nacionales y guardias civiles por habitante»

Las primeras organizaciones políticas y sociales, las primeras ciudades y los primeros estados surgieron para garantizar la seguridad de sus habitantes. Una seguridad que se ha convertido en el pilar de nuestra convivencia y que, en palabras del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, encargado de la apertura institucional de la jornada celebrada en el Aula de Cultura de Cajamar, «concentra buena parte de los esfuerzos de la Administración regional».

«El Gobierno de la Región de Murcia está decidido a proteger lo que más valora y aprecia su ciudadanía, esa tranquilidad y paz en las calles, la armonía en nuestro entorno. Queremos tener la certeza de que nuestros familiares, que nuestros mayores y jóvenes, puedan salir a la calle sin preocupación alguna. Queremos esa seguridad de que nadie ponga en peligro nuestra libertad y derechos», añadió López Miras.

Y para ello se compromete a un ejercicio de «decisión y actuación» que le lleva a «no mirar hacia otro lado» ante la situación de las competencias en materia de seguridad. Pues aunque los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado dependen, precisamente, de la Administración central, «no nos limitamos a exigir que se escuchen las necesidades de los 1.600.000 habitantes de la Región de Murcia, llevamos mucho tiempo actuando en todo aquello que podemos hacer. Hemos demandado en múltiples ocasiones que no se deje a la Región de Murcia en el vagón de cola de las inversiones del Estado, y que se garantice nuestra seguridad, porque no admitimos ni aceptamos ser la comunidad de toda España con menos policías nacionales y guardias civiles por habitante».

Y es que, tal y como reflejan los informes de los propios sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil, se cifra en 1.000 efectivos el déficit existente en la Región de Murcia, que actualmente cuenta con 235 policías nacionales y guardias civiles por cada 100.000 habitantes, 88 menos que la media de toda España, y menos que otras comunidades autónomas con menos habitantes, según indicó el presidente.

La Administración regional, a través del Plan de Ayuda a los Policías Locales de la Región de Murcia 2021-2025, ya puso al servicio de los ayuntamientos un total de 92 millones de euros destinados a reforzar sus plantillas y adquirir equipos y materiales. Ahora se da un paso más con la presentación del Plan Región de Murcia + Segura, a través del cual se pretende destinar 120 millones de euros en materia de seguridad, además de reforzar la inyección económica a los ayuntamientos para que puedan dotar de más medios a sus policías locales y construir nuevas comisarías. «Antes de que acabe el año, desde el Gobierno de la Región de Murcia vamos a otorgar otros 6 millones de euros en ayudas a los ayuntamientos. Vamos a lograr que aumenten las plantillas de Policía Local hasta que alcancen los 3.000 agentes. También seguiremos insistiendo para que se mejore su formación y coordinación, y se impulsarán convenios entre ayuntamientos para, cuando sea necesario, policías de un municipio puedan prestar servicio en otro de manera puntual, además de la implantación de más cámaras de vigilancias conectadas y coordinadas desde el 112. Tenemos confianza en un futuro mejor y más seguro, confianza en aquellos que garantizan nuestra seguridad», concluyó López Miras.