La Comunidad se lanza a la búsqueda de industrias de alta demanda energética

La Región de Murcia se convirtió esta tarde en el epicentro energético de España al acoger la cuarta edición del Encuentro de Responsables de Energía Autonómicos. El evento, organizado por el Gobierno regional —a través de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor— y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), reunió a representantes de más de 800 empresas del sector.

El director general de Industria, Energía y Minas, Federico Miralles, inauguró la jornada junto al director general de UNEF, José Donoso, y destacó la necesidad de “equilibrar el exceso actual de oferta renovable, especialmente fotovoltaica, con un incremento de la demanda industrial”. Para ello, subrayó, “es imprescindible invertir en redes de transporte energético que permitan aprovechar la producción existente”.

Miralles explicó que uno de los factores clave para lograr ese equilibrio es “la incorporación de industrias con alto consumo energético”, ámbito en el que Murcia “parte con ventaja” gracias al Polo del Hidrógeno Verde de Escombreras y al impulso previsto con el Plan Industrial de la Región de Murcia. Como ejemplo, citó el proyecto de Repsol para instalar un electrolizador en Escombreras, que producirá más de 14.500 toneladas anuales de hidrógeno verde, generará cerca de 1.000 empleos directos y evitará la emisión de 167.000 toneladas de CO₂.

El responsable autonómico advirtió, sin embargo, que “sin una adecuada planificación de la red de transporte, el esfuerzo del sector renovable no podrá ser aprovechado por la industria”. También criticó la “intervención del sistema energético” por parte del Gobierno central tras el reciente apagón, que, según dijo, “está asfixiando al sector fotovoltaico”.

Miralles insistió en la importancia de atraer nuevas industrias que consuman energía limpia y contribuyan a estabilizar el sistema. “Tenemos un exceso de energía renovable que no se está utilizando y que pone en riesgo la estabilidad de la red”, señaló. En este sentido, recordó que la Ley de Simplificación Administrativa regional ya ha agilizado los trámites para construir infraestructuras y desplegar sistemas de almacenamiento energético.

Por último, el director general destacó que el Plan Industrial está convirtiendo a Murcia en “la mejor ubicación para atraer industria de alta demanda energética, generar empleo de calidad y fortalecer la estabilidad de la red que reclaman ciudadanos y empresas”.

Instalación de placas en una planta fotovoltaica. / Archivo

"Por primera vez, tenemos ventaja competitiva"

Por su parte, el director general de la UNEF, José Donoso, destacó durante el encuentro la posición de liderazgo que ha alcanzado España en el ámbito de las energías renovables, y especialmente en la fotovoltaica. Donoso agradeció al Gobierno regional su interés y colaboración con el sector, así como su papel como anfitrión del encuentro, que calificó de “muy importante” por reunir a los principales responsables autonómicos de Energía. Según explicó, el objetivo de la reunión era “transmitir la situación real del sector”, fomentar la empatía entre administraciones y empresas, y compartir tanto los retos de la gestión pública como los desafíos que afronta la industria.

El responsable de UNEF subrayó la necesidad de mejorar la comprensión mutua entre el sector privado y la administración. A su juicio, “no siempre existe la empatía suficiente con la administración para entender la enorme carga de trabajo” que soporta, especialmente ante el fuerte desarrollo de las energías renovables registrado en los últimos cinco años.

Donoso puso en valor que este crecimiento ofrece una oportunidad histórica para España: “Por primera vez en una revolución industrial, tenemos ventaja competitiva gracias a la energía fotovoltaica”. Explicó que producir un kilovatio hora en España cuesta “la mitad que en Alemania”, lo que convierte a nuestro país en un destino atractivo para industrias con alto consumo energético.

Como ejemplo del auge del sector, señaló que las solicitudes de puntos de conexión eléctrica para demanda industrial han pasado de 2 gigavatios hace cinco años a 70 en la actualidad, reflejo del creciente interés de industrias, centros de datos y otros grandes consumidores por instalarse en España aprovechando los bajos costes energéticos.

Sin embargo, advirtió de que esta expansión genera una “enorme carga administrativa” tanto para las comunidades autónomas como para el Gobierno central, que deben garantizar que los proyectos se desarrollen de forma adecuada y en emplazamientos correctos.

Por último, Donoso recordó que la UNEF, que agrupa a más de 800 empresas del sector, tiene la responsabilidad de ejercer un papel pedagógico. “No se trata solo de que las empresas hagan las cosas bien, sino de que las hagan excelentemente”, concluyó.