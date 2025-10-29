La Comisión de Explotación del Trasvase confirma tres envíos que suman 81 hm3 hasta final de año

Mientras la espada de Damocles del previsible recorte del Trasvase Tajo-Segura sigue pendiendo sobre los regantes del Levante, la Comisión Central de Explotación, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, aprobó ayer un trasvase máximo de 27 hectómetros cúbicos (hm³) al mes —81 en total— para los meses de octubre, noviembre y diciembre. La decisión, adoptada tras analizar la situación de los embalses de Entrepeñas y Buendía, mantiene el sistema en nivel 2 y garantiza el envío de agua al Segura en un contexto de incertidumbre por la anunciada revisión de las reglas de explotación, que el Ministerio para la Transición Ecológica aún no ha actualizado pese a las críticas de los municipios ribereños.

Así se decidió en una reunión por videoconferencia donde ha analizaron los datos del sistema Entrepeñas-Buendía y se verificaron las condiciones existentes. De acuerdo con Transición Ecológica, el presente año hidrológico ha supuesto una aportación total acumulada de 1160,9 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone la sexta posición en la serie histórica. De este modo, los embalses de cabecera almacenaban a día 1 de octubre un volumen efectivo de 1.227,4 hm3. Por lo tanto, el sistema se encuentra en nivel 2 en este mes de acuerdo con el marco jurídico vigente.

Desde el Ministerio explican que la aplicación semestral de la regla pronostica que el sistema va a permanecer en nivel 2 también en noviembre y diciembre. Por ello, la Comisión ha autorizado un trasvase de 27 hectómetros cúbicos (hm3) para esos me. Cabe recordar que a este volumen debe sumarse los caudales pendientes de trasvasar (debido a una avería del acueducto) al cierre del año hidrológico: algo más de 160 hm3.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Guadiana informó en la Comisión que la superficie encharcada en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel supone algo más del 14% de la total y ha trasladado la solicitud de 2,0 hm3 para atender los abastecimientos a través de la “Tubería Manchega” durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

La cabecera del río Tajo tiene actualmente una reservas superiores a los 1.200 hm3 / Miteco

Indignación en los municipios ribereños

El trasvase triple autorizado no ha sentado nada bien a la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, que ha denunciado que la Comisión de Explotación haya aprobado estos tres nuevos envíos mensuales de 27 hm3 bajo "las mismas reglas caducadas" que el Gobierno se comprometió a modificar en septiembre y que "sigue sin actualizar", con años de retraso.

"Nuevo año hidrológico, pero viejas y caducadas reglas", lamenta el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, Borja Castro, que recuerda que "cada resolución del Tribunal Supremo ofrece más avales para cambiarlas". "Por eso no entendemos este retraso --añade--, y hemos vuelto a urgir esos cambios para cumplir con unos planes de cuenca que ellos mismos aprobaron".

Desde la Asociación temen que el Ministerio para la Transición Ecológica pueda dilatar cualquier reforma hasta 2027, coincidiendo con el nuevo ciclo de planificación hidrológica; lo que, según aseguran, supondría "una prórroga encubierta de un modelo injusto, ineficiente y contrario a derecho".

Desde la cabecera del Tajo alertan además de que, mientras tanto, en la cuenca del Segura "se está viviendo una burbuja hídrica ficticia: los regadíos han consumido más agua en septiembre que en agosto y los abastecimientos también superan umbrales, utilizando menos las desaladoras".

"En vez de aprovechar con mesura el ciclo húmedo, vuelve a dilapidarse como si el agua no fuera a acabarse nunca". También se ha anunciado --según los Ribereños-- que el trasvase permanecerá cerrado desde mediados de diciembre hasta febrero o marzo.