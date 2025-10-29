Más de cinco de millones para reforzar las policías locales antes de fin de año

Los ayuntamientos de la Región de Murcia contarán con una inyección extra de 5,5 millones de euros para reforzar a la Policía Local antes de fin de año. Esto se suma a los 16 millones de euros ya otorgados este año por la Comunidad Autónoma. Así lo anunció ayer el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en el foro ‘Una Región más segura: nueva Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana’, organizado por La Opinión.

Esta nueva partida, cuyo objetivo es reforzar la seguridad ciudadana y dotar de más medios a las policías locales, se enmarca en el Plan Región de Murcia + Segura. Del total, 2,7 millones de euros irán dirigidos a que «los agentes dispongan de más medios materiales» y 2,8 millones se destinarán a la construcción o mejora de nuevas comisarías. El anuncio fue uno de los ejes centrales de una jornada en la que autoridades, mandos policiales y representantes de la Fiscalía expusieron los pilares y las incógnitas de la que el Ejecutivo regional presenta como su política de seguridad a medio plazo.

Los ponentes de la mesa redonda, de izquierda a derecha: Agustín Fernández, José María Mainar, Marcos Ortuño y José Luis Díaz Manzanera. / Juan Carlos Caval

El objetivo explícito del Plan Región de Murcia + Segura es, según el presidente, incrementar en un 20% las plantillas de las Policías Locales, hasta alcanzar los 3.000 agentes en toda la Región, además de mejorar su formación, coordinación y el acceso a tecnologías más avanzadas. En paralelo, el Ejecutivo trabaja en el desarrollo normativo que complemente esta estrategia. En este sentido, el Gobierno regional «está ultimando el Decreto que permitirá a la Policía Local utilizar armas largas o táser» y «durante el mes de noviembre saldrá a exposición pública el borrador», en el que se han incorporado aportaciones de la Federación de Municipios, sindicatos policiales y asociaciones de jefes de policía. Además, trabaja para unificar los procesos de acceso a la Policía Local en la Región, estableciendo criterios mínimos en las bases reguladoras.

Tres ejes

En la mesa redonda que completó el foro, moderada por José Antonio Sánchez, periodista de Onda Regional, el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, detalló los tres ejes que articulan la estrategia: «Seguridad cercana (alcanzando la cifra de los 3.000 agentes), seguridad compartida (fortaleciendo la colaboración entre los ayuntamientos en materia de seguridad, de modo que las policías locales puedan intervenir fuera de su municipio), y seguridad innovadora».

«Se está ultimando el decreto que permitirá a la Policía Local utilizar armas largas o táser» Marcos Ortuño — Consejero de Presidencia, Portavocía y Emergencias

Entre las medidas concretas que citó el consejero respecto a este último eje figura la creación de una sala en el 112 para centralizar las imágenes de videovigilancia de los 45 municipios de la Región, la puesta en marcha de comisarías móviles (que en muchos casos ya se ha iniciado el proceso de licitación, según afirmó el consejero, con un objetivo señalado de llegar a 30 unidades en 2030) y programas de gestión policial para mejorar la información en los procesos selectivos. Ortuño añadió que, en línea con la estrategia, «de aquí a fin de año todos los municipios contarán con un vehículo todoterreno para la vigilancia de zonas rurales».

Además, el consejero defendió la seguridad como base de la convivencia y el progreso social y vinculó la ambición de aumentar las plantillas de agentes con una mayor presencia en «entornos escolares, en nuestras calles, en nuestros barrios, en las zonas comerciales».

La voz de los mandos

Los mandos de policía local presentes en la mesa redonda, el comisario general jefe de la Policía Local de Murcia, José María Mainar, y el inspector jefe de la Policía Local de Lorca, Agustín Fernández, respaldaron el impulso inversor y reclamaron que la estrategia se traduzca en planes de formación conjunta, protocolos operativos y una coordinación práctica entre municipios. Mainar advirtió de la necesidad de «hacer estrategia a medio plazo» aprovechando el impulso actual para consolidar mecanismos de formación y coordinación, y señaló al mismo tiempo la importancia de analizar «con tranquilidad, desde la perspectiva de la legalidad» la implantación de nuevos medios como armas largas y táser.

«El Gobierno regional debe consolidar mecanismos de formación y coordinación» José María Mainar — Comisario General Jefe de la Policía Local de Murcia

Fernández, por su parte, subrayó el carácter de proximidad de la Policía Local y la relevancia de las ordenanzas municipales como herramienta preventiva: «La antesala de la seguridad la tenemos en la convivencia», recordó, reclamando plantillas dimensionadas para dar respuesta a los retos locales y a los costes psicológicos y emocionales que genera la comisión de delitos.

Desde la Fiscalía, el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, celebró el anuncio de que vayan a incrementarse las plantillas de Policía Local en toda la Región, dado que actualmente hay carencias. El representante del Ministerio Público comparó la situación con la que se da en el ámbito judicial, donde también faltan medios. Al hablar de ratios y recursos, explicó que, con las cifras en la mano, y debido al aumento de población que han sufrido los municipios de la Región, en el caso de, por ejemplo, Murcia, lo idóneo sería contar con 750 agentes de la Policía Local.

«A veces a delincuentes reincidentes se le imponen sanciones que no llegan a ningún lado» Agustín Fernández — Inspector Jefe de la Policía Local de Lorca

En el conjunto de la Región, calculó el fiscal jefe, tendría que haber alrededor de 2.250 efectivos del cuerpo local de seguridad. Una cifra que, si se cumplen las previsiones del Ejecutivo autonómico, se verá superada en un lustro, cuando la Comunidad murciana alcance los 3.000 policías locales. Los agentes más cercanos y que velan por la seguridad.

Más competencias de investigación

Dotar a las Policías Locales de mayores competencias, incluyendo la posibilidad de crear unidades de Policía Judicial para la investigación de delitos leves y menos graves. Esa es la apuesta que cree la Fiscalía de la Región de Murcia que debe hacerse para agilizar la Justicia, y que está secundada por el cuerpo policial.

El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, defendió esta propuesta durante la mesa redonda celebrada en el foro ‘Una Región más segura: nueva Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana’, como una vía para agilizar los procedimientos penales y descongestionar el trabajo de la Guardia Civil y la Policía Nacional, cuyos recursos resultan, a menudo, insuficientes. En esta línea, Díaz Manzanera recordó que a la Policía Local actualmente solo se la reconoce como Policía Judicial en delitos contra la seguridad del tráfico.

El fiscal superior considera necesario que se dé más responsabilidad a la Policía Local en el ámbito judicial con el fin de agilizar trámites

Manzanera señaló que existen mecanismos legales, como los convenios marco entre el Ministerio del Interior y los ayuntamientos, que permitirían crear unidades específicas de Policía Judicial en municipios con plantillas amplias. «Abogo por que se creen esas unidades para delitos menores, menos graves y también leves», subrayó, apuntando que ya funcionan experiencias similares en localidades como Getafe, Ávila, Fuenlabrada, Alcorcón o Leganés.

En la misma línea, el comisario general jefe de la Policía Local de Murcia, José María Mainar, coincidió en la necesidad de actualizar una legislación «que va a cumplir 40 años y que no se ha adaptado a las demandas actuales de seguridad de los municipios». Mainar denunció la «dicotomía entre la realidad social y la realidad legal» que impide a ciudades como Murcia disponer de su propia unidad de Policía Judicial, a pesar de contar con efectivos suficientes. No obstante, advirtió que, si se asumen nuevas competencias, «el Estado debería realizar una transferencia económica a los ayuntamientos» para garantizar su sostenibilidad.

«Dada su extensión, Murcia, debería contar con 750 agentes de la Policía Local» José L. Díaz Manzanera — Fiscal Superior de la Región de Murcia

Por su parte, Agustín Fernández, inspector jefe de la Policía Local de Lorca, destacó que la seguridad no depende solo de cifras de criminalidad, sino también de la percepción ciudadana. Insistió en la necesidad de reforzar la convivencia y la respuesta frente a la reincidencia, especialmente ante pequeños delitos que generan desconfianza vecinal. «A veces a delincuentes reincidentes se le imponen sanciones que no llegan a ningún lado, eso genera desconfianza entre los vecinos. De hecho en Lorca tenemos a cuartas generaciones que siguen cometiendo delitos, hay que acabar con eso», sentenció.