Canaraflor, primera empresa española con el certificado IDA en sostenibilidad

La cooperativa Canaraflor, asociada a la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), ha sido la primera empresa de España en conseguir el certificado Enfoque de Sostenibilidad Impulsado por el Impacto (IDA, Impact-Driven Approach to Sustainability, por sus siglas en inglés), dirigida exclusivamente a productores de flores y plantas ornamentales.

Así, esta certificación, que reconoce a la cooperativa ubicada en Cehegín y a sus socios, refrenda el enfoque y el impacto de la sostenibilidad de las empresas, permitiendo a los productores transformar la información recogida a través de este sistema en registros que permiten monitorear el progreso, guiar las iniciativas de optimización y demostrar su sostenibilidad.

A través de IDA, estos datos se utilizan para mejorar los procesos agrícolas, proporcionando a los productores información que respalde la toma de decisiones e impulse la mejora continua. Incluye información sobre el uso de fitosanitarios y la aplicación de fertilizantes, eficiencia energética y el aprovechamiento del agua y su reutilización.

Este es un módulo de la certificación GLOBALG.A.P. (Good Agricultural Practices, por sus siglas en inglés), que es la certificación más extendida de garantía de calidad para explotaciones agrícolas, garantizando el cumplimiento de buenas prácticas dentro del sector agroalimentario.

Desarrollada con la colaboración de productores, comercios, y proveedores de la industria alimentaria, entre otros, provee de soluciones que incluyen una serie de estándares de referencia a nivel mundial de buenas prácticas agrícolas seguras, y social y medioambientalmente responsables para empresas hortofrutícolas.

A la vanguardia del sector

El gerente de la cooperativa, Antonio Morales, destaca que haber sido los primeros en España en obtener esta certificación confirma que avanzan en la dirección adecuada. Añade que la entidad continúa a la cabeza del sector, aplicando nuevas técnicas y desarrollando proyectos de investigación para optimizar los cultivos, apoyados en unas instalaciones recién estrenadas que representan un importante salto de calidad.

Morales subraya además que Canaraflor y sus socios constituyen un claro ejemplo de esfuerzo y superación, con una trayectoria de crecimiento constante en producción, incorporación de nuevas variedades y aumento de las ventas.

Gracias a las diferentes certificaciones y la nueva implantación de IDA, «cumplimos con los más altos estándares de calidad internacionales», lo que permite «una mayor implantación en nuevos mercados, mejorar la eficiencia y aumentar una producción sostenible».

En este sentido, desde Fecoam remarcan que Canaraflor son un referente regional en cultivo, producción y venta del sector.

La federación de cooperativas subraya que «nuestros asociados son líderes» en cuanto a una triple sostenibilidad medioambiental, económica y social. Todas las cooperativas agrícolas y ganaderas «producen con la máxima calidad, de una forma respetuosa con el medio ambiente».

El cooperativismo agroalimentario vertebra el territorio, lucha contra la erosión del suelo y el cambio climático a través de sus explotaciones y a través de multitud de iniciativas y proyectos de innovación, vertebran el territorio.

Además, los asociados de Fecoam «son ejemplo de eficiencia en gestión de agua y recursos, conservan la biodiversidad, cuidan del medio natural y el paisaje rural, además de ser motor de empleo y generadoras de riqueza local y social».

Compromiso con la sostenibilidad

Dentro de los servicios ofrecidos desde Fecoam a sus asociados, se encuentra el asesoramiento en sistemas de gestión de calidad y medio ambiente, llevado a cabo gracias al acuerdo de colaboración con Calidad Certificada, asesoría especializada en normas de calidad y consultoría en empresas agroalimentarias.

Además de asesoramiento en sistemas de gestión de calidad y medio ambiente, se ofrece formación especializada e implantación en los protocolos GLOBALG.A.P., LEAF MARQUE, GGFSA, GLOBALG.A.P. GRASP- Buenas prácticas sociales., AH DLL GROW, GLOBALG.A.P. SPRING-Programa Sostenible de Riego y Uso de Aguas Subterráneas, GLOBALG.A.P. PLUS, Cadena de Custodia, NURTURE, BRC, IFS, QS, ISO 22.000, 9001, 14001, 45001, Halal, Kosher o APPCC, entre otros.