Talleres, pasajes del terror y concursos: actividades para Halloween en la Región de Murcia

Los municipios de la Región de Murcia han preparado un paquete de actividades para que los adolescentes celebren Halloween, entre las que se incluyen talleres creativos, pasajes del terror, concursos y sorpresas escalofriantes.

Halloween en Cartagena

En Cartagena, la Concejalía de Juventud celebrará este viernes, en el Centro de Recursos Juveniles, la undécima edición del certamen 'En ocasiones veo cortos', uno de los platos fuertes del programa de Tiempo Libre T-LA con motivo de Halloween.

En este concurso, el público podrá disfrutar de una selección de cortometrajes que explorarán las múltiples facetas del miedo y el suspense, desde el terror psicológico hasta el horror más clásico, con la proyección de las obras finalistas.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha organizado una noche repleta de actividades gratuitas en la ciudad portuaria con talleres y experiencias inmersivas que se desarrollarán a partir de las 21.00 horas en el Centro de Recursos Juveniles.

Entre las propuestas destaca el taller de doblaje de voz especial películas de terror; el Taller de Cocina para Brujas y Brujos, donde los jóvenes aprenderán a preparar recetas terroríficas y decoraciones temáticas; y el taller creativo 'Tazas de Halloween'.

La programación continuará el 1 de noviembre con el pasaje del terror 'Academia Jaja-El Laberinto', un juego de estrategia en el que grupos de entre 4 y 6 participantes deberán interactuar con el espacio y con personajes para avanzar en la historia. La actividad tendrá lugar en la calle Balcones Azules, con entrada libre por orden de llegada, y está dirigida a mayores de 14 años.

Halloween en Caravaca

La programación de 'Caravaca Joven' reserva también espacio para celebraciones colectivas como la tradicional fiesta de Halloween, que tendrá lugar este viernes en el Centro Joven con una ambientación temática especial, talleres creativos, animación y juegos para todas las edades.

Halloween en Alcantarilla

En Alcantarilla, el Ayuntamiento ha organizado una fiesta joven a partir de las 21.00 horas en la plaza Adolfo Suárez. El evento, denominado 'Bienvenidos a Halloween', incluirá photocall, un pasaje del terror y la actuación del grupo de baile de Alejandro Iniesta y Rosee DJ.

Halloween en Murcia

En Murcia, la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés ha preparado una programación especial dedicada a la Noche de los Difuntos. Los días 27, 28 y 30 de octubre, el espacio de Gran Vía Salzillo, ya ambientado por la exposición '13 Fobias', acogerá tres citas imprescindibles para los aficionados a la historia negra.

El ciclo comenzó este lunes con la conferencia 'True Crime 'a la murciana': asesinatos que dan para Netflix', organizada por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Murcia.

Este martes, a las 19.30 horas, será el turno de 'Murcia insólita', encuentro con el investigador y escritor Santi García. En una conversación con el editor Emilio Tomás, descubrirá misterios, leyendas y hechos extraordinarios de la capital murciana.

Finalmente, este jueves, a las 19.30 horas, el ciclo culminará con 'Relatos de terror para la Noche de Difuntos', coordinada por Guillermina S. Oró. La sala, ambientada especialmente para la ocasión, recreará un entorno ideal para disfrutar de historias dedicadas a quienes ya no están entre nosotros.

Halloween en San Pedro del Pinatar

El Consistorio de San Pedro del Pinatar también ha preparado una jornada especial para los adolescentes. El Museo Barón de Benifayó se convertirá este viernes, de 20.30 a 23.30 horas, en un pasaje del terror con 'El susurro de la dama blanca', y a las 21.00 horas, en el exterior de este espacio, se podrán escuchar relatos terroríficos.

Halloween en Calasparra

El Ayuntamiento de Calasparra, por su parte, ha incluido en su programación 'Otoño Joven' varias actividades destinadas a disfrutar de Halloween. Así, el 30 de octubre tendrá lugar el pasaje del terror 'Antigua guardería', de 19.00 a 21.00 horas. Un recorrido escalofriante donde el miedo, la sorpresa y la adrenalina serán los protagonistas.

Halloween en Lorca

También en Lorca se ha organizado, en colaboración con Cinema Paradiso, la proyección de la película 'Jóvenes Ocultos', en la Escuela Municipal de Artes Plásticas el 30 de octubre, a las 20.00 horas.

Además, La Tercia acogerá la III edición del 'Pasaje del Terror' los días 31 de octubre y 1 de noviembre. El precio de la entrada será de 5 euro por persona. Esta actividad contará con 1.000 metros cuadrados de escenarios exteriores, que se suman al recorrido principal de más de 2.500, y contará con la participación de unos 50 actores colaboradores de la Asociación de Vecinos de la pedanía.

Además del pasaje del terror, el 1 de noviembre se celebrará la ya tradicional yincana bajo la dirección de Serafín Ruiz. En ella participarán 40 equipos de 8 personas cada uno, que competirán para alcanzar el primer puesto mediante el juego y ladiversión.

Halloween en Los Alcázares

En Los Alcázares, el día 31 tendrá lugar el laberinto del terror 'Academia JaJa', que abrirá sus puertas de 18.30 a 21.30 horas, en la plaza Manuel Floreal Menárguez. Este pasaje, ambientado en una antigua escuela de payasos, propone una experiencia inmersiva en la que los participantes deberán recorrer el laberinto, superar pruebas y completar un ritual para poder escapar. La entrada será libre y está recomendada para mayores de 12 años.

Halloween en Blanca

En la noche de este viernes, el Teatro Victoria de Blanca se transformará, a partir de las 18.00 horas, en el escenario de una experiencia donde la ficción y la realidad se confundirán en 'El teatro de las almas perdidas', una iniciativa de la asociación E-Cultura y Ocio que combina proyecciones, ambientación sonora y caracterizaciones.

Halloween en Abarán

Este sábado, el edificio CIMA de Abarán acogerá 'El Hotel del Terror', a las 20.30 horas, una experiencia inmersiva pensada para jóvenes y adultos que no es apta para personas con problemas cardíacos o fácilmente sugestionables.

Halloween en Alhama

En la pedanía de Gebas, en Alhama de Murcia, también celebrarán Halloween este viernes con la música de DJ Diablo de la Cruz y DJ José Guerra y un concurso de disfraces en el salón social a partir de las 20.00 horas.