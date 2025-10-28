Estos son los festivos nacionales y puentes que celebrará la Región de Murcia en 2026

El año 2026 tendrá once días que serán festivos en España, uno menos que este año, de los cuales ocho son comunes a todas las comunidades autónomas, según el calendario laboral publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La Región de Murcia disfrutará de dos puentes gracias a los festivos nacionales y prescindirá de celebrar otros como el Día de Todos los Santos, aunque sí será no laboral San José, entre otras jornadas no laborales.

De estos once días, siete son fiestas nacionales no sustituibles en todo el país: Año Nuevo, Viernes Santo, Fiesta del Trabajo, Asunción de la Virgen, Fiesta Nacional de España, Inmaculada Concepción y Natividad del Señor.

Además de estos siete festivos, todas las comunidades autónomas celebrarán la Epifanía del Señor (6 de enero), una de las fiestas nacionales que el Estado permite ser sustituida por otra autonómica.

Festivos en toda España 1 de enero: Año Nuevo (jueves)

6 de enero: Epifanía del Señor (martes)

3 de abril: Viernes Santo (viernes)

1 de mayo: Fiesta del Trabajo (viernes)

15 de agosto: Asunción de la Virgen (sábado)

12 de octubre: Fiesta Nacional de España (lunes)

8 de diciembre: Inmaculada Concepción (martes)

25 de diciembre: Natividad del Señor (viernes)

Puentes para el 1 de mayo y el 12 de octubre

El año que viene cae en viernes el 1 de mayo, Día del Trabajo, y en lunes la Fiesta Nacional de España (12 de octubre), lo que permitirá extender el fin de semana, al igual que en las comunidades que han optado por hacer festivos los lunes tras Todos los Santos y el Día de la Constitución, que caen en domingo.

De las otras jornadas festivas, hasta completar las once, la mayoría de las regiones, salvo Cataluña y Comunidad Valenciana, ha optado por celebrar también el Jueves Santo, en tanto que el resto de días escogidos está repartido a lo largo del calendario.

Sin Todos los Santos, pero con San José y la Constitución

Muchas comunidades han preferido festejar el día siguiente a Todos los Santos (lunes 2 de noviembre), pero la Región de Murcia no se encuentra entre ellas. Son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Navarra.

En cambio, la comunidad murciana celebrará San José (19 de marzo) junto a Galicia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, mientras que Santiago Apóstol (25 de julio) será fiesta en Galicia y País Vasco.

El Lunes de Pascua (6 de abril) será festivo en Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana, mientras que Castilla-La Mancha celebrará la fiesta del Corpus Christi (4 de junio) y Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana, San Juan (24 de junio).

Muchas comunidades han optado por hacer festivo el lunes siguiente al Día de la Constitución (7 de diciembre), entre ellas la Región de Murcia, junto a Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid, La Rioja y Melilla.

En San Esteban (26 de diciembre) no se trabajará ni en Asturias ni en Cataluña.

Además, todas las regiones celebrarán sus diferentes festividades autonómicas.