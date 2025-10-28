Sandra Ibarra dice en Murcia que "ninguna mujer debería perder la vida por un fallo del sistema"

Eva Luz Morilla ha sido una de las supervivientes de cáncer que este martes ha compartido su experiencia con los asistentes al IV Congreso de Supervivientes de Cáncer 'Llenos de Vida' que la Fundación Sandra Ibarra celebra en Murcia. Esta paciente ha querido poner de relieve lo que ha supuesto hacer frente a un cáncer de pulmón, los obstáculos que ha encontrado en el camino y las secuelas de la enfermedad. Junto a ella también han dado el paso otros pacientes, como Ángeles Moya, Carmen Martínez o Verónica Martínez, tres caras distintas de una enfermedad como distintos son cada uno de los casos.

En esta ocasión, los errores en el programa de cribado de cáncer de mama de Andalucía han protagonizado la inauguración del encuentro, en el que se ha dado voz a profesionales y supervivientes, quienes han compartido su experiencia con la enfermedad, las necesidades físicas, emocionales y sociales que afrontan. La propia Sandra Ibarra, presidenta de la fundación, hacía referencia a lo ocurrido con el cribado de cáncer de mama en Andalucía, "que ha dejado a miles de mujeres sin la información y el seguimiento médico que necesitaban".

Por ello, Ibarra destaca la importancia de la detección precoz en el cáncer de mama, que detectado a tiempo puede alcanzar una tasa de supervivencia del 90%: "Cada día de retraso cuenta. Cada llamada que no se hace, puede cambiar una vida. La detección precoz salva vidas, y ninguna mujer debería perder la suya por un fallo del sistema. Siempre estaremos al lado de los pacientes", insiste.

La presidenta de la Fundación Sandra Ibarra recuerda que desde esta entidad siempre han trabajado en la defensa de los derechos de los pacientes y supervivientes de cáncer y por eso "toca levantar la voz, no solo para señalar lo que ha fallado, sino para reclamar soluciones y compromisos reales", destacando la necesidad de reforzar los programas de cribado y "garantizar que lo ocurrido no vuelva a repetirse ni en Andalucía ni en ninguna otra Comunidad".

El doctor José Luis Alonso, jefe del servicio de Oncología de la Arrixaca, durante el congreso. / F.S.I.

800 niños y jóvenes en seguimiento en la Región

El presidente del Gobierno regional, Fernándo López Miras, explicaba durante la inauguración del encuentro que en la Región de Murcia se hace seguimiento a unos 800 niños y jóvenes que han superado el cáncer, para evitar secuelas en su transición a la vida adulta. Y precisamente "la supervivencia es uno de los ejes del plan oncológico regional en el que estamos trabajando", ha adelantado.

En la Región de Murcia, el 85,5% de los menores que sufren cáncer lo superan, y la tasa de supervivencia de los adultos está en torno al 60% a los cinco años del diagnóstico, en línea con la media nacional.

López Miras insiste en que el Gobierno regional mantiene una apuesta por nuevos tratamientos médicos frente al cáncer, liderada por el Servicio Murciano de Salud (SMS) y articulada a través del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB). Esta apuesta está reforzada por dos proyectos estratégicos: la Unidad de Fases Tempranas en el Hospital Virgen de la Arrixaca y la próxima creación de la Unidad Coordinada de Investigación de los hospitales Morales Meseguer y Reina Sofía.

Además, la Región de Murcia tiene en marcha actualmente alrededor de 400 estudios de investigación clínica relacionados con diferentes tipos de cáncer, de los que más de la mitad se están desarrollando en el Servicio de Oncología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. De ellos, 80 están relacionados con el cáncer de mama.

En la inauguración del encuentro también ha estado el alcalde de Murcia, José Ballesta, quien ha recibido una distinción por su lucha contra la enfermedad y ha aprovechado para animar a los pacientes a ser fuertes y no ocultar la palabra 'cáncer'.

José Ballesta y Sandra Ibarra este martes en el congreso celebrado en Murcia. / F. S. I.

Von der Leyen: "El derecho al olvido es importante"

El discurso de apertura del IV Congreso de Supervivientes de Cáncer ha corrido a cargo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha resaltado la importancia del derecho al olvido oncológico, una realidad que desde hace años la Fundación Sandra Ibarra visibiliza en España, donde se calcula que existen alrededor de dos millones de supervivientes de cáncer. "No puede ser que los antiguos pacientes de cáncer paguen primas de seguros más altas o tengan dificultades para conseguir una hipoteca. Por eso el derecho al olvido (oncológico) es tan importante", afirma.

Von der Leyen recuerda que "cada año, alrededor de 2,7 millones de personas en la Unión Europea son diagnosticadas de cáncer y la prevalencia va en aumento". Por ello, indica que el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer es una prioridad en la Unión: "No cejaremos en nuestros esfuerzos a nivel de la Unión Europea para apoyar a los pacientes y a las familias durante la enfermedad, y para apoyar a los supervivientes durante el resto de sus vidas".

Durante su intervención ha insistido en que la buena noticia es que hoy más personas que nunca sobreviven al cáncer, y "debemos ayudarlas a vivir más allá de él". Von der Leyen recordaba también sus noches de guardia como estudiante de Medicina en la unidad de oncología pediátrica. "Nunca olvidaré a una joven que conocí allí. Esta chica, más resiliente que ninguna, venció al cáncer. Y hoy vive una vida plena y saludable", explicaba este martes, ante lo que subraya la importancia del Congreso de la Fundación Sandra Ibarra, que "trata de garantizar que todos los pacientes y todos los supervivientes puedan vivir sus vidas al máximo".