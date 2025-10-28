PP: "Tenemos un Presupuesto que puede estar plenamente vigente lo que resta de legislatura"

El Partido Popular ya habla abiertamente de la posibilidad de que los Presupuestos de la Comunidad para 2025 se prorroguen el año que viene, evitando así pasar de nuevo por meses de arduas negociaciones con Vox en el año previo a la cita electoral de 2027. "Tenemos un Presupuesto aprobado hace apenas dos meses y que, además, puede estar plenamente vigente para lo que resta de legislatura", señaló este martes el portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Antes, ante los micrófonos de Onda Regional de Murcia (ORM), explicaba que no renuncia a intentar llegar a un acuerdo para aprobar unas cuentas en los próximos meses, pero que, "ahora mismo, tal y como están las cosas y con la actitud de bloqueo permanente y de intentar torpedear la labor de Gobierno por babor y por estribor que está llevando a cabo Vox", lo ve "francamente difícil".

Tenemos la capacidad de agotar la legislatura y así se hará, sin ninguna duda Joaquín Segado — Portavoz GPP

Segado explicó desde el Parlamento autonómico que se trata de un proyecto de ley que "ya se hizo con esa ambición", destacando que lleva el sello del Partido Popular. "La incidencia de Vox en un Presupuesto de cerca de 7.000 millones de euros, creo que alcanzaba los 24 millones de euros, por lo tanto, las políticas que refleja son las del PP", añadió el portavoz.

Descartaba así la posibilidad de que se convoquen elecciones anticipadas en la Región de Murcia, después de que lo hiciera ayer la presidenta de Extremadura, María Guardiola. "Tenemos la capacidad de agotar la legislatura y así se hará, sin ninguna duda", dijo.

Sobre las críticas al Gobierno de España, que no ha aprobado cuentas generales desde que se inició la presente legislatura, remarcó que la diferencia es que en la Región de Murcia se han "aprobado cada año los presupuestos", mientras que el PSOE aprobó "el último en el año 2022, hace tres".