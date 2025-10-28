El orgullo de ser murciano a través de 40 historias

El Gobierno regional ha editado el libro Región de Murcia Universal, un trabajo que rinde homenaje a los murcianos que, desde distintos países, mantienen vivo el vínculo con su tierra y contribuyen, con su talento y compromiso, a proyectar una imagen de Región abierta, moderna y orgullosa de sus raíces.

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, que presentó ayer la obra en un acto celebrado en el Real Casino de Murcia, subrayó que esta publicación «es un reconocimiento al capital humano que da sentido a la acción exterior de la Región de Murcia. No hablamos sólo de relaciones institucionales, sino de personas, de vidas, de nombres propios que cada día representan a nuestra tierra en todo el mundo».

El libro, editado por el Gobierno regional dentro de su estrategia de proyección exterior, ha sido coordinado por la Dirección General de Acción Exterior y Cooperación y revisado por el periodista Antonio Botías. La portada es obra del artista Cristóbal Gabarrón, quien cede su pieza Aurum 9 como símbolo del nexo entre lo local y lo global.

A través de más de cuarenta biografías, Región de Murcia Universal reúne la trayectoria de murcianos que desarrollan su vida profesional en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, París o Riga.

Entre los protagonistas figuran la profesora en la Universidad de Ciencias y Medicina de California Alexandra López Vera, el director en la Ópera de París, José Carlos Martínez, el actual embajador de España en Letonia, Manuel Alhama, y el prestigioso tatuador afincado en Estados Unidos Joaquín Ganga.

Ortuño destacó que «cada pueblo, cada pedanía y cada tradición forman parte de un mismo relato: el de una Región pequeña en extensión, pero inmensa en alma y en talento», y remarcó que el libro «no sólo reconoce trayectorias personales, sino que celebra la unión de una comunidad que se expande más allá de sus fronteras sin perder su identidad».

Al acto de presentación de la obra contó con personalidades de distintos ámbitos sociales, culturales y empresariales, como el vicepresidente mundial de Sony, Antonio Giménez; el directivo del sector energético en Italia Juan Pérez Templado, la presidenta de la Casa Regional de Murcia en Estocolmo (Suecia), Maricruz Sánchez; el reconocido músico residente en EEUU Al Dual y el cooperante internacional José Cervantes.

«La Región de Murcia se proyecta al mundo con la fuerza de sus raíces y el talento de su gente. Allí donde haya un murciano, hay una historia que nos representa», señaló el consejero.

Ortuño puso asimismo en valor la dimensión humana de la acción exterior del Ejecutivo autonómico, «que no nace de la diplomacia, sino de las personas. Son los murcianos en el mundo quienes dan sentido a la palabra Región, quienes con su trabajo y su ejemplo nos recuerdan que la identidad no se mide en kilómetros, sino en sentimientos».

El titular de Presidencia señaló que «cada historia recogida en este libro nos recuerda que el mayor patrimonio de la Región de Murcia son sus personas. Ellas son quienes la hacen crecer, innovar y trascender más allá de sus límites geográficos».