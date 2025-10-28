'Movember' arranca con un concierto solidario de la Camerata del Conservatorio

Que los hombres pierdan el temor a las revisiones médicas y lograr una detección precoz del cáncer de próstata y de testículos es uno de los objetivos de la iniciativa 'Movember', un movimiento cuyo nombre unifica las palabras las palabras 'moustache' (bigote en inglés) y 'november' (noviembre) y que cada año en estas fechas pone en marcha varias iniciativas para fomentar la salud masculina.

En esta ocasión, las actividades arrancan con una nota de música, ya que el Conservatorio Superior de Música de Murcia Manuel Massotti Littel inicia su colaboración solidaria con el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Virgen de la Arrixaca, sumándose a la iniciativa ‘Movember’. Con esta acción, el Servicio de Oncología Radioterápica quiere generar un aviso sonoro sobre la importancia de perder el miedo al cribado y de hablar abiertamente sobre estas enfermedades.

Para ello se ha organizado un concierto solidario este jueves, 30 de octubre, a las 19.30 horas en el Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia, actividad en la que se ha implicado la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia. El recital se enmarca, además, en el programa de actividades que desarrolla la Academia dentro del ciclo Los Jueves en la Academia, y será interpretado por la Camerata del Massotti bajo la dirección de Cecilia Bercovich.

Con este concierto comienza ‘Movember’, que se desarrollará a lo largo de todo el mes de noviembre con el objetivo de fomentar la prevención, el cuidado emocional y la concienciación social sobre la salud masculina.

Esta propuesta se enmarca en a la línea solidaria que impulsa el Conservatorio, en la que talento, música y compromiso social se unen para poner la cultura al servicio de las personas. "Desde el centro se refuerza así la convicción de que la música no solo forma, sino que también acompaña, sensibiliza y transforma la sociedad", señalan sus responsables.

Respecto al programa del concierto, destacan que en él se incluye el estreno mundial de Inimaginable, op. 29, una obra dedicada a todos los damnificados de la catástrofe de Valencia del 29 de octubre de 2024. Coincidiendo con el primer aniversario del suceso, el Conservatorio ha querido rendir con esta interpretación un sentido homenaje en recuerdo de las víctimas y en apoyo a todas las personas afectadas.

943 diagnósticos cada año en la Región

El cáncer de próstata tiene un gran peso en las cifras anuales de la Región de Murcia, donde el pasado año se diagnosticaron 975 nuevos casos, según las cifras recogidas por el Observatorio ‘Dimensiones del Cáncer’ de la AECC.

El envejecimiento de la población está haciendo aumentar la incidencia del cáncer de próstata en hombres de forma "preocupante". En la Región de Murcia, los casos se han incrementado un 22,3% en la última década, al pasar de los 797 registrados en 2014 a los 975 nuevos diagnósticos del pasado año 2024. De ahí que los médicos insistan en que la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz, que se hacen todavía más relevantes ante esta realidad, insistiendo en la importancia de concienciar a la población.

El de próstata es el segundo cáncer más frecuente en el mundo en hombres, y solo en España se diagnosticaron 34.689 casos en 2024. Aun así, los profesionales recuerdan que se habla poco de el, y la desinformación suele imponerse a la propia enfermedad. Pese a ello, el 75% de los tumores localizados se curan si se detectan a tiempo.

La campaña 'Movember' en la que se ha implicado el Conservatorio Superior de Música de Murcia también pone el acento en la salud emocional y mental de los pacientes, recordando que liberar la expresión de las emociones y no esconder la enfermedad tiene un impacto positivo en la calidad de vida.

La iniciativa trata de desligar el proceso de estos cánceres de otros condicionamientos de género. En palabras de la campaña: "Si notas algo, haz algo. Si notas que algo no va bien, no pases de ello con la esperanza de que desaparezca solo. Ve al médico para que te lo examine. La detección temprana es el factor más importante en el tratamiento de enfermedades graves".