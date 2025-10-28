Morán y Vázquez acuerdan crear un protocolo común ante fenómenos meteorológicos extremos

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, presidió este martes la Comisión Interadministrativa del Mar Menor, celebrada en la sede de la Delegación del Gobierno en Murcia, con la participación del consejero regional de Medio Ambiente, Juan María Vázquez. Por la tarde, ambos dirigentes participarán también en el Consejo del Mar Menor, que reúne a representantes de las tres administraciones, del comité científico y de la sociedad civil.

Tras la reunión, Morán destacó que el encuentro forma parte del turno de coordinación que corresponde actualmente al Ministerio para la Transición Ecológica. “En su momento —explicó— pasaré el testigo a la Comunidad Autónoma el próximo 28 de mayo”, en referencia al sistema rotatorio establecido entre ambas administraciones.

El secretario de Estado informó sobre el avance de las actuaciones para la recuperación y restauración del ecosistema lagunar, que movilizan ya más de 540 millones de euros del total de los 675 millones previstos en el plan. Según precisó, se trata de más de 70 medidas ejecutadas o en curso en el territorio.

Entre las intervenciones destacadas, Morán subrayó la efectividad de los trabajos de restauración en las ramblas mineras, que han permitido retener cerca de 2.000 toneladas de sedimentos durante el último episodio de lluvias torrenciales. “Esta actuación, que consideramos prioritaria, está demostrando ser altamente efectiva”, afirmó.

El responsable estatal también anunció la inminente convocatoria de 11,5 millones de euros en ayudas para el sector ganadero, destinadas a fomentar buenas prácticas en el entorno del Mar Menor. Cada proyecto podrá recibir entre 300.000 y dos millones de euros, con una cofinanciación de hasta el 90% y una duración de tres años.

Asimismo, recordó que la Fundación Biodiversidad ya ha concedido 14,8 millones de euros a diez proyectos demostrativos en el ámbito agrícola.

Morán repasó otras actuaciones relevantes, como la próxima licitación del parque inundable de Los Alcázares y el inicio del Cinturón Verde, con la renaturalización del Carmolí, además de los trabajos municipales para renovar y modernizar 20 kilómetros de redes de saneamiento. Tras el éxito de esa primera convocatoria, el Ministerio lanzará una nueva línea de ayudas de 20 millones de euros antes de final de año, orientada a la instalación de redes separativas que mejoren la respuesta ante episodios de lluvias intensas.

“Queremos que los ayuntamientos, coordinados con la comunidad autónoma, acuerden cómo distribuir esos fondos y qué proyectos ejecutar”, explicó el secretario de Estado, que también anunció futuras ayudas para medidas de autoprotección frente a fenómenos extremos.

Morán celebró el reconocimiento de Naciones Unidas al Marco de Actuaciones del Mar Menor como uno de los diez mejores proyectos mundiales de restauración ambiental, señalando que ello “demuestra que el camino acordado, basado en la cooperación institucional y la implicación ciudadana, es el correcto”.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán y el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, este martes en la Comisión Interadministrativa del Mar Menor. / Marcial Guillen/EFE

Por su parte, el consejero Juan María Vázquez coincidió en destacar la buena sintonía entre administraciones y subrayó que la comisión interadministrativa “es efectiva y nos permite poner en común todas las actuaciones, tanto las conjuntas como las que realizamos por separado”.

Vázquez detalló que, durante la reciente dana Alice, la Comunidad movilizó bomberos forestales y agentes medioambientales, además de equipos de limpieza que han retirado más de 1.100 toneladas de biomasa en las playas del Mar Menor. “Esa extracción contribuye a evitar impactos negativos sobre la salud del ecosistema”, señaló.

El consejero también informó del avance de los proyectos regionales, con un presupuesto anual superior a 110 millones de euros, entre los que destacó la restauración hidrológica-forestal de las cabeceras de Altaona, Escalona y Carrascoy, así como la renaturalización del Carmolí, ya en marcha. Añadió que la Región ha licitado la compra pública innovadora para desnitrificar las aguas del acuífero y los canales, junto al Ministerio de Ciencia, y que próximamente se pondrá en marcha el Observatorio del Mar Menor en las antiguas instalaciones del aeropuerto de San Javier.

Ambos responsables confirmaron además que las tres administraciones —estatal, autonómica y local— han acordado diseñar un protocolo común de actuación ante fenómenos meteorológicos extremos.

“El protocolo lo vamos a elaborar ahora, pero confiamos en tenerlo aprobado antes de la próxima reunión”, aseguró Vázquez. Morán matizó que el acuerdo “formaliza algo que ya se está haciendo”, pues los equipos técnicos y científicos “llevan tiempo trabajando conjuntamente y compartiendo datos”.

El secretario de Estado destacó que el verdadero avance consiste en haber pasado de contar con varios comités científicos independientes a disponer de un único órgano asesor para el Mar Menor. “Ni para la consejería, ni para el Ministerio, ni para los ayuntamientos: para el Mar Menor”, concluyó.