El Ministerio acelera el deslinde del dominio público en la cuenca del Mar Menor

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha informado que ha identificado una rambla que atraviesa la almenara afectada por el barro durante el paso de la dana Alice, un fenómeno que provocó el corte del suministro de agua potable a más de 100.000 personas en varios municipios.

Tras la reunión de la Comisión Interadministrativa del Mar Menor, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, fue preguntado por esta cuestión y explicó que el Ministerio trabaja desde hace tiempo en la definición de los deslindes del dominio público, tanto hidráulico como marítimo-terrestre, con el objetivo de planificar de forma adecuada las intervenciones en el territorio.

“Se nos ha hecho una petición expresa de que agilicemos los procedimientos de deslinde del dominio público”, señaló Morán, quien insistió en que “para poder tener un mecanismo de planificación adecuado, tenemos que saber de quién es la titularidad de cada uno de los espacios”.

El secretario de Estado detalló que la CHS mantiene en marcha desde hace meses un procedimiento de identificación del dominio público hidráulico, dentro del cual ya se han revisado 2.400 kilómetros de cauces. De ese total, 540 kilómetros han sido identificados como dominio público, y en torno a 50 kilómetros presentan algún tipo de ocupación por instalaciones o infraestructuras privadas.

“Habrá que poner en marcha los mecanismos de recuperación del dominio público en su momento”, advirtió Morán, quien subrayó que la comisión ha solicitado avanzar en este proceso y que el Ministerio coincide con esa demanda.

Según el secretario de Estado, la identificación cartográfica de estos espacios permitirá disponer de una herramienta esencial para prevenir y gestionar situaciones como la vivida durante la dana, en la que el desconocimiento del trazado real de algunos cauces naturales puede agravar los efectos de las lluvias torrenciales.