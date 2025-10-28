Comunicación
Manuel Segura Verdú, nuevo director de RTVE en la Región de Murcia
El periodista murciano sucede a Francisco Briones al frente del Centro Territorial de RTVE tras una amplia trayectoria en radio, televisión y prensa
EUROPA PRESS
El periodista Manuel Segura Verdú ha sido nombrado director del Centro Territorial de RTVE en la Región de Murcia. Nacido en la localidad murciana de Alguazas en 1962, pertenece a la plantilla de RTVE desde 1984, cuando ingresó por oposición. Sucede en el cargo a Francisco Briones Aroca, fallecido el pasado 2 de octubre, quien dirigió RTVE en la Región de Murcia durante los últimos dos años.
Comenzó como editor de programas e informativos en Radiocadena Española (RCE) en Murcia, entre 1984 y 1988; fue director de Radio Nacional de España (RNE) en Alcañiz (Teruel), de 1989 a 1991; y jefe de Informativos y Programas de RNE en Aragón, entre 1991 y 1996, y en RNE en Andalucía, de 2003 a 2004.
En televisión, había dirigido anteriormente el Centro Territorial de TVE en la Región de Murcia entre los años 2007 y 2012 y ocupó la jefatura de Informativos y Programas de TVE en La Rioja entre 1996 y 1998.
Con más de 40 años de experiencia en la corporación, Segura Verdú regresa a un cargo que ya desempeñó entre 2007 y 2012
En prensa, a finales de la década de los 80 ejerció como corresponsal en la Región de Murcia del diario ABC y de las agencias Europa Press y Otr-press. Anteriormente fue colaborador de la agencia Efe y de la Hoja del Lunes, así como también corresponsal deportivo en Murcia del diario La Vanguardia de Barcelona. Ha escrito periódicamente en las páginas de opinión del diario La Verdad de Murcia y en la edición regional de elDiario.es.
También ha sido vocal de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Aragón (1996); secretario general de la Asociación de la Prensa de Murcia (2000-2002); miembro de la comisión de Deontología Profesional de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) - (2001-2002) y director del Anuario de la Asociación de la Prensa de Murcia (2001).
Fue galardonado en 1987 con el premio Turismo-Costa Cálida por el programa 'Un lugar en el sol', emitido en Radiocadena Española y en 2006 con la Antena de Plata, concedida por la Asociación Profesional de Radio y Televisión de la Región de Murcia (ARTV), como "mejor profesional de televisión".
