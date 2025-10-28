La Mancomunidad da por concluido el “grave episodio” en el suministro de agua por la dana

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) ha dado por finalizado este martes lo que ha calificado como un “grave episodio” sufrido en el suministro de agua potable en varios municipios del Campo de Cartagena-Mar Menor desde hace 17 días, tras el paso de la dana ‘Alice’.

De esta forma, los ayuntamientos de Cartagena, La Unión y Torre Pacheco ya pueden normalizar la presión del agua potable, que habían rebajado hace cinco días a petición de la Mancomunidad.

Fuentes del organismo han explicado que el agua discurre “con total normalidad” desde el inicio del Nuevo Canal de Cartagena en la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de La Pedrera (Alicante), hasta el punto final de la infraestructura en los depósitos de Tentegorra (Cartagena).

Las intensas lluvias causaron infiltraciones de agua con barro en un punto del canal de abastecimiento, lo que obligó a la MCT a cortar el agua en San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares, así como en algunas pedanías de Torre Pacheco y Murcia.

Las actuaciones ejecutadas por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla han incluido la limpieza y desinfección de los 20 kilómetros de canal que resultaron afectados, de depósitos como los de El Mirador, Roldán y Balsicas, así como de otros puntos de la infraestructura como las diferentes almenaras situadas a lo largo de todo el tramo.

Las autoridades sanitarias declararon apto este lunes el consumo del agua servida por la MCT a las pedanías y caseríos de Torre Pacheco, que todavía mantenían restricciones al consumo como consecuencia de los daños provocados en el Nuevo Canal de Cartagena tras el paso de la DANA.

Previamente, los trabajos intensivos llevados a cabo por la MCT permitieron restituir de forma progresiva el agua potable en la totalidad de San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, así como en las tomas de Avileses y Baños y Mendigo (en el municipio de Murcia) y en la de San Cayetano (Torre Pacheco).

La Mancomunidad ha destacado que, “desde que se declarara la incidencia provocada por el temporal el pasado día 11 de octubre”, vino desplegando equipos de trabajo con turnos intensivos, con el fin de minimizar las afecciones provocadas a la población.

Asimismo, la MCT ha subrayado que, durante todo el episodio, ha mantenido una “comunicación constante” con los representantes de los ayuntamientos afectados, estableciendo reuniones de gestión y coordinación de la emergencia. Todo ello, con el fin de dar “una respuesta eficaz y temprana a la población”, ha concluído.