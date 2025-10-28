El Ejecutivo regional busca "opciones legales" tras el choque con el Legislativo

El Gobierno de la Región de Murcia se encuentra "estudiando todas las opciones legales" en su haber para evitar tener que cambiar de día las reuniones del Consejo de Gobierno, una vez que la Junta de Portavoces decidiera ayer ordenar el presente curso político todas las sesiones de control al Ejecutivo el mismo día, el jueves, algo que no había ocurrido antes en democracia.

Lo anunció este martes el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, durante la inauguración del foro 'Una Región más segura: nueva Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana', que organiza La Opinión. A su parecer, lo que ocurrió es que "Vox y PSOE se han unido una vez más para intentar sabotear la reunión más importante que tiene el Gobierno regional cada semana", aquella en la que los consejeros "toman decisiones en materia de educación, de sanidad, de políticas sociales para que la Región siga avanzando".

Si los consejeros deben acudir a la sesión de control de los jueves, es imposible que el Consejo de Gobierno se celebre en condiciones, por lo que se entiende que la oposición pretende así obligar al Ejecutivo a cambiar su agenda semanal. Miras denuncia que la reunión ha sido "saboteada" y "ultrajada" por la "connivencia" del PSOE y Vox, que se "han unido en una pinza que ya empieza a ser sistemática en el Parlamento autonómico".

Cabe recordar que los Consejos de Gobierno llevan toda la legislatura celebrándose los jueves, y que lleva siendo así desde 2014. Para el jefe del Ejecutivo, esto denota "falta de lealtad institucional", "incluso de respeto" y de "la más mínima educación y convivencia política".

"Sin presupuesto no se puede gobernar" Preguntado sobre el adelanto electoral en Extremadura, López Miras dijo que "coherencia es lo mínimo que debe pedírsele a un político", y que cuando la presidenta de esa comunidad, María Guardiola, o los políticos del Partido Popular dicen que "sin presupuesto no se puede gobernar, hay que ser coherente y consecuente con lo que se dice". Tras acusar a Vox y PSOE en Extremadura de querer "bloquear a Extremadura y bloquear los presupuestos", el presidente murciano dijo que lo que ha hecho Guardiola es "dar la voz a los extremeños y que ellos decidan".

Lucas le recuerda sus Presupuestos con Vox

Preguntado por la "pinza" con Vox en un acto en Murcia, el secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, dijo que "aquí lo único que se observa es la deriva del Gobierno regional, que ha asumido todos los postulados de la ultraderecha". El líder socialista recordó que lo primero que hizo al asumir el cargo fue ofrecerle un acuerdo de presupuestos a López Miras para aprobar unas cuentas "sin condiciones y sin líneas rojas, precisamente, para evitar a Vox en las instituciones".

Francisco Lucas, este martes en un acto con el Secretario de Estado de Medio Ambiente. / D. G.

"Lo que tiene ahora López Miras y todos los ciudadanos de la Región de Murcia es un problema con la ultraderecha, pero el único responsable es el señor López Miras y el Partido Popular", recalcó el también delegado del Gobierno, que pidió al jefe del Ejecutivo, "con todos los respetos y sin ánimo de confrontar, que no venga con excusas baratas" porque "el problema lo ha generado él, solamente él".