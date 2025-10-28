Los jóvenes murcianos animan a pedir ayuda ante el bullying

Cientos de jóvenes se concentraban este martes en la Glorieta de Murcia, convocados por el Sindicato de Estudiantes, para alzar la voz contra el bullying tras el caso de Sandra, la joven de 14 años de Sevilla que se ha suicidado como consecuencia del acoso escolar que sufría pese a haber dado aviso de la situación al centro educativo. Las protestas para reclamar más protección hacia los alumnos se repetían este martes en decenas de ciudades españolas, donde los jóvenes pedían más implicación de las administraciones y protocolos que funcionen. En el caso de Murcia, además de estudiantes acudieron familias de menores que han sufrido acoso, quienes relataron las situaciones que han atravesado y lo solos que se han sentido en la mayoría de ellas.

A la concentración de este martes también acudió el diputado de IU-Verdes José Luis Álvarez-Castellano, quien anunció que exigirá en la Asamblea Regional medidas para garantizar una educación libre de acoso escolar, una iniciativa que incluye el refuerzo de orientadores, formación del profesorado, protocolos más eficaces y mayor participación de las familias para proteger a los estudiantes en la Región de Murcia.

Por su parte, el secretario de comunicación de Podemos, Víctor Egío, pide que el consejero de Educación comparezca en la Asamblea en un pleno abierto a los estudiantes para informar sobre el acoso escolar. El portavoz morado subrayaba que "hoy se manifestaban muchos estudiantes denunciando casos reales de acoso. Es una situación que va a más porque los centros educativos no son una burbuja aislada, y estos discursos homófobos y racistas que escuchamos en las instituciones acaban llegando a los centros". Por ello, desde la formación morada hacen un llamamiento contra esos discursos, "a los que se está poniendo alfombra roja en las instituciones".