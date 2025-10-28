El Gobierno regional amplía el Hospital de Día y las Consultas Externas de Caravaca de la Cruz

La Comunidad ha ampliado las instalaciones del Hospital Comarcal del Noroeste destinadas a las Consultas Externas de Neumología y Alergología, así como la zona del Hospital de Día. La Comunidad está invirtiendo 4,5 millones de euros de fondos propios en la ampliación de este centro sanitario en Caravaca de la Cruz, lo que incluye la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, visitó hoy el nuevo espacio del centro, que amplía en diez el número de consultas para los especialistas hospitalarios, hasta sumar 79, y cuenta desde ahora con un nuevo puesto para el personal de Administración. Además, dos de las nuevas consultas se destinan a las pruebas de broncoscopia y detección de alergias.

“Apostamos por la modernización de las infraestructuras sanitarias y por la mejora de la calidad asistencial para los pacientes, independientemente del lugar en el que residan”, resaltó López Miras.

La ampliación de la zona del Hospital de Día, que ahora dispone de más de 250 metros cuadrados, mejora, asimismo, la atención de los pacientes de Oncología y otras especialidades médicas como Hematología, Medicina Interna o Cardiología.

La nueva zona consta de diez espacios, siete más respecto a las anteriores instalaciones, entre las que se encuentran dos consultas, una zona de tratamiento con capacidad para doce sillones y tres camas, una sala de tratamientos especiales, el control de Enfermería, sala de espera, almacenes y aseos.

El objetivo principal de un Hospital de Día es ser una alternativa a la hospitalización convencional, ya que da continuidad asistencial próxima a los cuidados médicos a los pacientes que lo necesitan, pero estos pueden seguir viviendo en su entorno familiar. Implica una asistencia sanitaria más humanizada que mejora de manera significativa su calidad de vida.

En el Hospital de Día se realizan tanto pruebas diagnósticas como la administración de tratamientos que pueden ser realizados de forma ambulatoria y que requieren de una hospitalización breve, durante unas horas, sin ser imprescindible el ingreso hospitalario. Algunos ejemplos de esos tratamientos son trasfusiones, alimentación parenteral o procedimientos quimioterápicos.

López Miras también puso en valor que el número de profesionales del Área IV de Salud ha crecido en más de 350 en los últimos cinco años. Así, en el Noroeste trabajan a día de hoy 1.248 profesionales, de los que 967 forman parte del hospital y 280 prestan servicio en los diferentes centros y consultorios de Atención Primaria.