La empresa privada de la Región se “suma al carro” de la Defensa

La Región de Murcia ha dado este martes un paso más en su apuesta por la innovación industrial vinculada a la defensa. Bajo el paraguas de la Federación Regional de Empresarios del Metal (Fremm), se ha presentado Indutec, la primera asociación interprofesional regional dedicada al desarrollo de tecnologías duales —aquellas con aplicaciones tanto civiles como militares—.

El nuevo organismo nace con el objetivo de reforzar la cooperación entre empresas, centros tecnológicos y administraciones públicas, y se alinea con los principios del programa europeo Caetra, impulsado por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, que busca posicionar a la Región como un polo de innovación en defensa, seguridad y reconstrucción.

La presentación, celebrada esta mañana en las instalaciones de la Fremm, contó con la participación de Ana Enriqueta Losantos Albacete, secretaria general de la Consejería de Empresa; Álvaro Valdés Pujol, concejal de Empleo del Ayuntamiento de Cartagena; Alfonso Hernández Zapata, presidente de la Fremm, y Jesús Martínez Ferrer, presidente de Indutec.

Una alianza entre el sector público y privado

Hernández destacó que la nueva asociación “aglutina a las empresas que van a promocionar y generar empleo y riqueza dentro del marco de las tecnologías duales”. Además, el presidente de la Fremm subrayó que la iniciativa contará con el apoyo de la federación, aunque funcionará de manera independiente, “siempre con la visión del desarrollo económico de la Región”.

Por su parte, Losantos dio la bienvenida al proyecto y recordó que el programa Caetra mantiene abiertas varias convocatorias de ayudas “para que las empresas puedan reforzar su presencia en los sectores de defensa, seguridad y reconstrucción”, incluyendo líneas de financiación destinadas a la certificación de compañías como potenciales licitadoras en contratos del sector.

Un ecosistema industrial en expansión

Jesús Martínez explicó que la asociación pretende “formar un ecosistema en el que colaboren entidades públicas, empresas privadas y centros de investigación” con el fin de fomentar la transferencia de conocimiento y la innovación continua. Aunque la asociación arranca con una quincena de empresas, el potencial de crecimiento es “muy grande”, apuntó. “Murcia ya tiene un antecedente histórico de industrialización vinculado al ejército, como fue el sector de la conserva a finales del siglo XIX. Ahora queremos dar ese salto tecnológico y aprovechar las oportunidades nacionales e internacionales que ofrece el ámbito dual”.

Las tecnologías que integran este ámbito abarcan desde la ciberseguridad, la robótica, la inteligencia artificial o la fabricación aditiva, hasta las infraestructuras, la energía o los vehículos inteligentes, entre otros sectores.

Cartagena, pieza clave en la estrategia

El concejal de Empleo de Cartagena, Álvaro Valdés, destacó el papel del municipio dentro de esta estrategia regional. “Cartagena es ya un referente en industria militar, seguridad y defensa, y por eso queríamos estar presentes en esta inauguración”, afirmó. El edil recordó que el nuevo Centro de Formación Profesional de la Fremm en el Polígono de Los Camachos avanza a buen ritmo y será “clave para generar los cerca de 3.000 empleos que se prevé crear con el desarrollo de los programas Caetra e Indutec”.

Un proyecto con vocación europea

Indutec aspira a consolidarse como una plataforma colaborativa que favorezca la escalabilidad y la cooperación entre empresas murcianas de sectores como el metal, las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), la energía o la defensa. Su primera junta directiva reúne a representantes de firmas como Tecnodiesel Murcia, Neoradix Solutions, Integralia Energía Instalaciones, Mg Jackets Cartagena, Odins Solutions, Overtel Technology System, Secify Ibérica y Skynet Systems.

“Queremos que la Región de Murcia sea un referente internacional en tecnologías duales, generando innovación y empleo cualificado”, subrayó Martínez, quien insistió en que la asociación “reforzará las iniciativas públicas ya en marcha y aprovechará las oportunidades que ofrece la Unión Europea”.

Con esta nueva entidad, la industria murciana busca posicionarse en el mapa de la defensa tecnológica europea, reforzando un tejido productivo que mira tanto al desarrollo civil como al militar.