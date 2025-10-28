Denuncian al Hospital de Yecla por preparar el desayuno de un niño ingresado en una bolsa de basura

En una bolsa de basura negra. Así recibió el desayuno un niño de 10 años ingresado en el Hospital de Yecla la pasada semana, según denuncia el sindicato UGT, cuyos responsables han recibido las quejas de los propios trabajadores del centro sanitario de referencia del Área V de Salud por el "trato denigrante" que consideran que recibió este paciente menor de edad.

Desde UGT detallan que en la tarde del día 21 de octubre, cuando el personal de planta comunicó a la responsable de cocina que el niño ingresado tenía una cita programada a la mañana siguiente en el Hospital Virgen de la Arrixaca, por lo que se debía preparar a las 8.30 horas la toma correspondiente al desayuno antes de ir a su cita, "la responsable de cocina de esa tarde decidió preparar un bocadillo de jamón york y mandarlo a la planta en el turno de la cena, metido y servido en una bolsa negra de basura, para que el niño se lo comiera al día siguiente", explican.

"Este tipo de actuaciones pueden suponer un riesgo potencial para la salud de las personas, ya que se están incumpliendo los protocolos que tienen por objeto establecer las condiciones higiénico-sanitarias que garantizan la custodia de la cadena de refrigeración de los alimentos, manipulados previamente, lo que puede facilitar la proliferación por contaminación bacteriana", indica el responsable de Salud Laboral de UGT, Enrique Martínez.

A lo que añade que "además de un disparate total, es una temeridad, ya que es un peligro para la salud de quien consume alimentos en este estado, siendo aún más grave al tratarse de pacientes ingresados en el hospital".

El sindicato insiste en que no se trata de un hecho aislado, según manifiestan los propios profesionales del hospital, quienes señalan incluso el posible cambio de modelo de Servicio Público de Cocina basado en la escasa cobertura de profesionales y con inversión económica mínima en recursos materiales, "lo que se traduce en una merma de la cantidad de la comida y en una pérdida de calidad asistencial del servicio bajo un sistema de 'línea fría', lo que estamos seguros que supondrá un empeoramiento significativo del servicio"

Enrique Martínez llega a criticar la gestión de la Gerencia del Área V, diciendo que "anteponen el interés económico a la prestación de un servicio de calidad asistencial, al no contratar el personal suficiente para cubrir las ausencias del personal del Servicio de Cocina, obligando en algunos casos a los profesionales de categoría cocinero a cubrir las vacaciones entre ellos", a pesar de haber personal en bolsa de contratación del SMS. Por ello, UGT insta al Gobierno Regional y al consejero de Salud a intervenir de forma inmediata para que se lleve a cabo una auditoría del Servicio Público de Cocina del Hospital Virgen del Castillo de Yecla y que se investiguen estos hechos, al tiempo que insiste en la necesidad de dotar con los recursos materiales y personal suficiente a este servicio y al de otros centros hospitalarios.

Área V: "El desayuno fue reemplazado por otro"

Preguntados por la denuncia de UGT sobre el desayuno servido en una bolsa de basura a un menor hospitalizado, fuentes del Área V de Sallud informan de que la gerencia del hospital ha abierto una investigación para averiguar lo sucedido y desde el propio hospital aclaran que "no se sirvió este desayuno al paciente y se solucionó la incidencia reemplazando el desayuno" por otro.

Además, afirman que el servicio se sigue prestando con normalidad y se atiende adecuadamente a los pacientes.