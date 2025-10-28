El crítico gastronómico Sergio Gallego y la 'foodie' Sherezade examinan dos de los mejores arroces de Murcia: “Este es uno de los que tienes que conocer sí o sí”

Dos de las figuras más reconocidas del ámbito gastronómico de la Región de Murcia, el crítico, profesor y director de Murcia Gastronómica, Sergio Gallego y la creadora de contenido especializada en gastronomía local Sherezade, han unido fuerzas para responder a una de las preguntas más repetidas entre los amantes de la cocina levantina: ¿dónde se come el mejor arroz de Murcia?

El resultado es un vídeo publicado en el canal de Sherezade, grabado en El Baret de Joan: uno de los restaurantes más conocidos de la capital por su técnica con el arroz seco:“Joan, que como habéis notado por el acento, es valenciano, hace unos arroces con mucha gracia, con mucho fondo y una mezcla de sabores muy potentes”

Dos arroces, dos miradas

A lo largo de la grabación los dos van probando dos propuestas distintas: el arroz señoret con gamba roja de Santa Pola y el arroz seco con bogavante azul y pollo, dos elaboraciones que según según Sergio reflejan la elegancia y el equilibrio de una cocina que domina la técnica sin perder autenticidad: “Este es uno de los arroces que hay que conocer sí o sí”.

Mientras Sherezade comenta que a ella le gusta “el arroz seco, no caldoso, el caldero del Mar Menor no me gusta”, el periodista aporta una perspectiva más técnica y rigurosa: “No tiene que haber suciedad en el sabor. En el retrobusto no tiene que tener ese amargor de espina. La clave está en que el cocinero sepa lo que quiere poner en la mesa”.

Una charla entre tradición, técnica y humor

Más allá de la comida el vídeo deja ver la complicidad entre ambos y entre risas los dos reflexionan sobre cómo cambia la forma de valorar un plato según la experiencia: “Yo me guío por gustos y tú vas al aspecto técnico”, reconoce Sherezade a lo que Gallego responde que considera que la objetividad es fundamental: “Una parte importantísima es no valorar lo que a ti más te gusta”.

También hay espacio para pequeñas confesiones gastronómicas: “A mí no me gusta el queso azul ni el de cabra, no puedo” admite ella entre risas, mientras el crítico contesta: “A mí no hay nada que no me guste”.

El valor de la honestidad en la crítica

Uno de los momentos más comentados del vídeo llega cuando Gallego analiza el plato de berenjena a la crema del restaurante y comenta: “Le falta un pelín de recuerdo a la bechamel”. Al ser grabado justo delante del propietario añade: “Yo creo que he sido bastante honesto y educado. Si me preguntas, te digo lo que pienso”.

Sherezade, por su parte, aprovecha la situación para hablar del dilema que afrontan los creadores de contenido gastronómico: “Cuando metes cuchillo, el vídeo se viraliza más. La gente quiere sangre, pero yo creo que lo que quiere es sinceridad”.

Un recorrido por los sabores de la Región

El encuentro también sirve para repasar algunos de los restaurantes favoritos de Gallego: “Uno de los sitios que más disfruto es El Poli, en Águilas. Me parece un lugar que trabaja el producto del mar a diario” y menciona además otros establecimientos emblemáticos como Lisa Negra o Ginés, en la costa murciana.

Al cierre, ambos coinciden en que la experiencia ha sido tan divertida como enriquecedora. El menú completo (que incluía entrantes, dos arroces y cuatro maridajes) tuvo un precio de 193 euros, algo que para el crítico “no es caro para la calidad y el trabajo que hay detrás”.