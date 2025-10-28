De cauce crítico a pulmón verde: así cambiará la Rambla Sur de Torre Pacheco

El municipio de Torre Pacheco ha dado un paso decisivo hacia un modelo urbano más sostenible con la puesta en marcha del proyecto ‘La Memoria del Agua: Renaturalización de la Rambla Sur’, una iniciativa que busca reducir el riesgo de inundaciones y recuperar el valor ambiental y paisajístico de este histórico cauce. La actuación será ejecutada por Orthem, empresa perteneciente al Grupo Hozono Global, especializada en ingeniería ambiental y gestión de infraestructuras verdes.

El proyecto, que intervendrá a lo largo de 1.410 metros del cauce de la Rambla Sur, tiene como objetivo proteger a más de 8.600 habitantes y salvaguardar más de 1.239.230 metros cuadrados de suelo urbano frente a los riesgos hídricos. Según fuentes municipales, se trata de una actuación “estratégica” que combina la seguridad frente a inundaciones con la mejora ecológica y social del entorno.

Históricamente, la Rambla Sur ha actuado como un corredor natural de escorrentías intensas durante episodios de lluvia, lo que ha generado importantes problemas de seguridad y daños materiales en el municipio. La intervención pretende dar respuesta a esta situación aplicando criterios de ingeniería ecológica avanzada, basados en soluciones naturales que restablezcan el equilibrio fluvial.

Entre las actuaciones previstas, detallan fuentes de Orthem, se contempla la eliminación parcial de los revestimientos rígidos para recuperar la morfología natural del cauce y reducir la velocidad del agua durante las lluvias torrenciales. También se ajustarán las rasantes y profundizarán los tramos de mayor riesgo hidráulico, aumentando la capacidad de conducción y permitiendo una gestión más eficiente del caudal. Además, se crearán vasos de laminación y zonas de inundación controlada, que actuarán como áreas de retención temporal para evitar desbordamientos en el entorno urbano.

Otro eje fundamental del proyecto será la revegetación de las riberas con especies autóctonas, lo que permitirá estabilizar los sedimentos y mejorar la conectividad ecológica. Estas actuaciones se completarán con la creación de itinerarios peatonales y ciclistas en ambas márgenes del cauce, integrando el espacio natural recuperado en la vida diaria de los vecinos. “Queremos que la rambla deje de ser una barrera y se convierta en un punto de encuentro verde para la ciudadanía”, señalaron fuentes municipales durante la presentación del proyecto.

Un proyecto "transformador"

Asimismo, el sistema de canalización será optimizado para derivar las aguas de ‘primer lavado’ hacia la depuradora (EDAR), evitando su vertido directo al cauce y reduciendo la carga contaminante que llega al Mar Menor. Esta medida refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la protección del ecosistema lagunar, uno de los más frágiles del Mediterráneo.

Desde el Ayuntamiento se subraya que la intervención aportará beneficios integrales en materia de seguridad, sostenibilidad y calidad de vida. Más allá de la protección frente a inundaciones, se busca favorecer la recuperación ecológica del cauce, consolidándolo como un corredor natural que mejorará la conectividad biológica del municipio. “Es un proyecto transformador que nos ayudará a convivir mejor con el agua y a construir una ciudad más resiliente", señalan desde el Consistorio.

Con esta actuación, Torre Pacheco avanza hacia un modelo urbano más adaptado al cambio climático, donde las soluciones basadas en la naturaleza se integran en el diseño y la gestión de la ciudad. La Rambla Sur, antaño un punto crítico por su riesgo de inundación, se convertirá así en un espacio verde multifuncional, capaz de conjugar la seguridad hidráulica con el bienestar ciudadano y la recuperación del paisaje natural.