El 98% de los docentes cree que las redes sociales dañan la salud mental de los alumnos

Existe un consenso casi unánime: el 98% de los docentes coincide en el impacto negativo de las redes sociales en la salud mental de sus alumnos. Esta es una de las principales conclusiones del informe 'El estado de la salud mental en el aula 2025', elaborado por la Fundación Mapfre y Siena Educación y que ha sido presentado este martes.

Este trabajo trata de ofrecer una radiografía detallada de la percepción que tienen los maestros y profesores sobre el bienestar emocional del alumnado y para ello ha contado con la participación de 850 profesionales educativos y dieciséis grupos de discusión, también de la Región de Murcia, que han analizado los factores de riesgo, las medidas preventivas, el papel de las familias y el impacto de la digitalización y las redes sociales en el bienestar del alumnado y del profesorado.

Dentro de los riesgos que tienen las redes sociales para los jóvenes, el principal efecto negativo percibido es que generan inseguridad y baja autoestima (72,5%). El psicólogo y coordinador del primer Vademécum sobre Salud Mental de la Fundación Mapfre y Anaya, Javier Urra, indica que los contenidos que tienen mayor impacto en su salud mental son los estándares de belleza irreales (33,2%) y el contenido violento o agresivo (27,3%), seguido de la pornografía, el acoso y la exclusión, así como las apuestas y juegos de azar. Además, el 74% del profesorado opina que el uso de estas plataformas disminuye la capacidad del alumnado para manejar sus emociones.

Urra, que ha iniciado su intervención recordando a Sandra, la menor de 14 años que se ha quitado la vida en Sevilla tras sufrir bullying, insiste en que "es labor del profesorado el estar atento", ya que es el que más en contacto está con los menores y el que puede detectarlo.

El 56% valora como regular la salud mental de sus alumnos

Durante el estudio realizado se constata que más de la mitad del profesorado (56%) valora como regular la salud mental de su alumnado, un 29,7% la califica de buena y un 11,4% de mala. La ansiedad y el estrés son los problemas más frecuentes detectados entre los alumnos, seguidos de agresividad-bullying. "Aunque la depresión también afecta a nuestros adolescentes", apunta Urra.

El especialista lamenta que "vivimos en una sociedad acelerada y por eso los niños tienen un elevado grado de ansiedad. Están acostumbrados a escuchar la frase 'No me da la vida' y todo esto lo interiorizan".

Por ello, la Fundación Mapfre señala directamente a la ansiedad, que se ha convertido en un gran reto para el sistema educativo, tanto para los docentes como para el alumnado. Redes sociales, estrés, convivencia familiar son algunos de los factores con los que convive la comunidad educativa. En este sentido, la ansiedad destaca de forma contundente como el principal problema en las aulas, siendo señalada, entre los tres problemas de salud mental más frecuentes, por 9 de cada 10 profesores.

Javier Urra explica que los conflictos familiares y las redes sociales son los principales motivos de problemas de salud mental en los niños, ante lo que cree fundamental trabajar en las escuelas de padres. No obstante, lamenta que a estas habitualmente sólo acuden los padres que son los educados, los que se interesan por educar bien, pero hay que atraer al resto.

Si nos centramos en el entorno familiar, los docentes señalan como factores decisivos en estas situaciones los estilos parentales muy permisivos o muy autoritarios (85,9%), seguidos por la separación o divorcio reciente de los padres (76,6%). Además, la percepción sobre la respuesta de las familias es crítica, ya que más de la mitad de los docentes considera que solo en el 53,2% de los casos identifican y atienden adecuadamente los problemas de salud mental de sus hijos.

Desgaste emocional de los docentes

La mayoría del profesorado valora su propia salud mental como buena (49,3%) o muy buena (12,5%), pero aún así el informe revela un desgaste emocional en el ejercicio de la docencia. Los signos más señalados de agotamiento mental son el estrés (31,2%), la falta de motivación (24,5%) y la irritabilidad (21,1%).

De sus respuestas también se extrae que el malestar docente no se debe únicamente a la interacción con el alumnado, sino también a las condiciones laborales y al contexto social. La sobrecarga de trabajo, la burocracia y el agotamiento físico son citados como principales fuentes de desgaste que acaban teniendo un impacto directo en el aula, ya que la mitad de los docentes (50,8%) percibe que esta carga emocional reduce significativamente su capacidad para identificar problemas de salud mental en sus estudiantes.

Como estrategia preventiva prioritaria, el 94,7% de los profesores considera importante o muy importante la necesidad de crear protocolos de salud mental en los centros educativos. Asímismo, señalan la falta de tiempo y de formación como las principales barreras para abordar los problemas de salud mental.