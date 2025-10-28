Más de 40 organizaciones respaldan la semana por la sanidad pública en la Región: habrá charlas y 'paseíllos'

«Una amplia alianza de organizaciones ciudadanas, sociedades científicas, sindicatos y partidos políticos convoca la Semana en Defensa de la Sanidad Pública, que se celebrará entre los días 3 y 9 de noviembre de 2025 en diferentes municipios de la Región de Murcia», indican los impulsores de la iniciativa en una nota.

Bajo el lema ‘Por ti, por tu salud y por la de todas y todos’, «esta iniciativa pretende visibilizar la importancia de la sanidad pública como pilar esencial de cohesión social y denunciar su progresivo deterioro por la falta de financiación, la sobrecarga de los profesionales, la privatización creciente y las desigualdades territoriales en el acceso a los servicios de salud», explican.

Durante esta semana, resaltan, «se desarrollarán mesas redondas, informativas y concentraciones en Murcia, Cartagena y Lorca, con la participación de profesionales sanitarios, asociaciones de usuarios y consumidores, sindicatos, partidos politicos, organizaciones vecinales, movimientos sociales y ciudadanía en general».

El manifiesto conjunto, firmado, hasta este martes, por 43 organizaciones, «recuerda que la sanidad pública es un bien común que protege a toda la ciudadanía, y que sin ella ningún otro derecho social está garantizado».

Además, los organizadores ponen el acento en que «un claro ejemplo reciente de la necesidad de fortalecimiento del sistema sanitario público y del riesgo de su deterioro, lo tenemos en la grave crisis generada por los fallos de información a las mujeres con resultados sospechosos tras el cribado de cáncer de mama en Andalucía».

A este respecto, ahondan en que «la salud de las personas es un tema tan sensible y delicado que requiere de una estructura muy sólida que la soporte y de evitar experimentos privatizadores innecesarios».

Mesas de debate

En cuanto a los actos que se pondrán en marcha en la Región, se anuncian, por ejemplo, varias mesas de debate. En concreto, el 4 de noviembre, en el salón de actos de Comisiones Obreras de Cartagena, tendrá lugar la titulada ‘Sanidad a debate: defendiendo lo público’.

Al día siguiente, el Palacio Huerto Ruano de Lorca acogerá la charla ‘La sanidad no espera’, mientras que el 6 de noviembre en el Puertas de Castilla de Murcia será el turno de ‘Salvar la Atención Primaria de Salud : una tarea colectiva’.

Un derecho, no un negocio

Del mismo modo, se anuncian «concentraciones con lectura del manifiesto y participación abierta». Todas ellas serán el sábado 8 de noviembre a las doce del mediodía. En el caso de la ciudad portuaria, la marcha irá desde el Icue a la plaza del Ayuntamiento; en la capital de la Región, se focalizará en Santo Domingo, mientras que en la Ciudad del Sol se ha convocado en Plaza de España.

Por otro lado, la semana incluye «paseíllos ciudadanos en Murcia organizados por Yayoflautas», que están fijados para el lunes 3 de noviembre en el Virgen de la Arrixaca, el miércoles 5 en el Morales Meseguer y el jueves 6 en el Reina Sofía.

«Las organizaciones convocantes hacen un llamamiento a toda la población de la Región de Murcia a participar activamente en los actos y a defender la sanidad pública como un derecho y no como un negocio», subrayan los impulsores.