Reforzarán el servicio de atención de llamadas del 112 en la Región a partir del día 1

Los tres puestos de coordinadores de atención de llamadas del 112 que se aprobaron en verano siguen sin cubrirse, aunque, según la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, la situación se revertirá en breve.

José Luis Álvarez-Castellanos, diputado de IU en la Asamblea, registró a mediados del presente mes de octubre una pregunta escrita, dirigida al consejero Marcos Ortuño, para que explicase por qué no estaban operativos «los tres puestos de coordinador por cada turno de trabajo, cubriendo las 24 horas del día y todos los días del año, tal y como se contempla en la modificación del contrato del servicio de explotación operativa del sistema integrado de gestión de Emergencias 112 en la Región suscrita con el contratista el 5 de agosto de 2025 y que debería tener vigencia desde el 22 de julio de este mismo año».

Según se lee en el informe jurídico elaborado para solicitar más medios, al que ha tenido acceso este diario, los operadores (quienes coger el teléfono en el 112) «registran el incidente en la plataforma informática del sistema integrado de gestión, derivándose a las correspondientes agencias o entidades integradas, que examinan y adoptan la respuesta operativa que en cada caso fuere necesaria según los protocolos establecidos». Esto es, la derivan, por ejemplo, a la Policía o a los servicios sanitarios.

Muchos casos, no obstante, «requieren de un seguimiento o coordinación adicional para garantizar que la petición es debidamente atendida», destaca el citado informe, que apunta que hay servicios que «estando integrados, no se encuentran operativos durante todo el tiempo, por lo que se hace necesario darles traslado inmediato mediante llamada telefónica o cualquier otro medio disponible». «Teniendo en cuenta la experiencia adquirida tras el impacto de la dana de Valencia 2024 en la carga de trabajo de la sala de atención de llamadas 112 Comunidad Valenciana, se considera necesario reforzar el servicio de explotación operativa 112 Región de Murcia», hace hincapié el documento.

El refuerzo «debe ser urgente y, de inmediata puesta en marcha, mediante la modificación del contrato actual por ser época de mayor peligro de formación de danas».

A preguntas de este diario, desde la Consejería de Ortuño afirmaron que «todos los puestos de coordinador quedarán cubiertos el próximo 1 de noviembre, una vez haya concluido el proceso de formación». «Hasta este momento, esos profesionales han continuado realizando su labor en el puesto de trabajo que tenían asignado en el 112», explica la fuente.