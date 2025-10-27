Ocho de cada diez pymes murcianas prevén mantener o aumentar el empleo en 2025, un dato que sitúa a la Región de Murcia muy por encima de la media nacional y refleja la fortaleza del tejido empresarial regional pese a la caída de la confianza de los empresarios. Así lo revela el 'Informe PYME 2025', elaborado por el Observatorio Económico de la Pyme junto a la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena y el Colegio de Economistas, que analiza los retos y perspectivas de las pequeñas y medianas empresas, responsables del 99% de la actividad económica del país.

Optimismo en el empleo, cautela en la confianza

Según el estudio realizado con la información de 634 pymes españolas y 225 de la Región de Murcia, el 82% de las pymes murcianas planea mantener (59,1%) o aumentar sus plantillas (32,4%) el próximo año, frente al 29% de media nacional. Sin embargo, el índice de confianza empresarial se reduce a 32 puntos, frente a los 39,6 del año pasado, lo que refleja cierta preocupación ante el aumento de costes y la incertidumbre económica. “El pequeño empresario es el que más sufre la burocracia y el incremento de costes, y eso limita la inversión y la contratación”, advirtió el decano del Colegio de Economistas, Ramón Madrid, durante la presentación del informe.

Más inversión y espíritu de crecimiento

Cuatro de cada diez pymes regionales prevén aumentar su inversión en 2025, una cifra superior a la media nacional (36%). El índice PYME de competitividad de la Región alcanza los 12 puntos, frente a los 10 nacionales, aunque retrocede respecto al año anterior (16 en 2024). El interés por crecer se sitúa en 7,9 sobre 10, también por encima de la media nacional (7,5).

“Nuestras empresas quieren crecer, tienen ambición y estamos trabajando para acompañarlas en esa motivación”, señaló la consejera de Empresa, Empleo y Universidades, María Isabel López Aragón, que destacó el papel del Instituto de Fomento (Info) en la simplificación administrativa y la internacionalización.

Claves del Informe PYME 2025 en la Región de Murcia • 82% de las pymes prevé mantener o aumentar el empleo en 2025 • 72% de las pymes familiares • 7,9/10 en interés por crecer (por encima de la media nacional) • 40,9% prevé aumentar inversión en 2025, frente al 36% nacional • 26% exporta, con un 30% de facturación exterior • Índice PYME de competitividad: 12 frente a 10 nacional • Índice de confianza empresarial: 32 puntos, en descenso • Innovación: 57% de pymes innovan, por debajo del 69% nacional • 13% de mujeres en la dirección, siete puntos menos que la media española

Internacionalización frente a menor innovación

Las pymes murcianas son más activas en los mercados exteriores: el 26% realiza ventas internacionales, frente al 20% nacional, y un 30% de su facturación procede del exterior. Sin embargo, su nivel de innovación es menor, con un 57% de empresas que introducen mejoras productivas frente al 69% de la media española.

La longevidad media de las pymes murcianas es de 24,9 años (26,7 nacionales), y solo el 16% están gestionadas por mujeres, cuatro puntos menos que el promedio del país. La presencia femenina en los equipos directivos de las pymes de la Región de Murcia alcanza el 21,8%, no obstante, casi un 54% no cuenta con ninguna mujer, en contraste con el casi 46% de la media nacional.

Burocracia y fiscalidad, los principales obstáculos

Las barreras regulatorias y fiscales siguen siendo los principales frenos al crecimiento, con una valoración superior a 4 sobre 5. Las empresas destacan la burocracia, la normativa laboral y las cargas sociales como los mayores obstáculos, junto a la falta de ayudas públicas a la inversión. Por el contrario, valoran positivamente el capital humano y el liderazgo de los equipos directivos, especialmente en las empresas familiares, que representan más del 70% del total.

Un tejido económico en transformación

El informe confirma que Murcia se consolida como una de las regiones más dinámicas del país en materia empresarial. Con más de 5.000 pymes exportadoras, un crecimiento anual del 30% en ventas online y la diversificación hacia sectores industriales y tecnológicos, la comunidad amplía su base productiva más allá del agroalimentario tradicional.

“Murcia está demostrando que no solo es agricultura; hay industria, tecnología y talento”, subrayó Miguel López Abad, presidente de la CROEM, que apuntó también al potencial del futuro proyecto de fábrica de microchips como símbolo de esa transformación productiva.