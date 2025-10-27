El nuevo decreto de FP apostará por 'formación a la carta' para cubrir las necesidades de las empresas

Adaptar el contenido que se imparte en los ciclos de Formación Profesional (FP) a las necesidades de las empresas en cada momento. Ese será el principal objetivo del nuevo decreto de FP que tramita el Gobierno regional y del que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, adelantó algunos detalles este lunes durante la inauguración del nuevo pabellón del IES Mar Menor de San Javier, espacio que dará cabida a toda la oferta de Formación Profesional del centro educativo.

El nuevo decreto de Formación Profesional que aprobará el Ejecutivo autonómico permitirá a los centros educativos flexibilizar los currículos para adaptarlos a las necesidades del tejido empresarial de cada territorio, con el objetivo de ofrecer "una formación específica y actualizada a las necesidades de las empresas de los distintos sectores".

"El objetivo es que el tejido empresarial se acerque a la Formación Profesional y los centros de FP se conviertan en cantera de profesionales cualificados", subrayó López Miras, quien recordó que "esa es una de las principales demandas del tejido empresarial para la FP: que los currículos sean más flexibles, y que se adapten mejor a sus necesidades para captar más talento y poder fidelizar futuros profesionales".

El jefe del Ejecutivo autonómico sostiene que "hemos hecho que la FP evolucione, que tenga un mayor contacto con el mundo de la empresa, y que su formación sea cada vez más práctica y garantice mejores salidas laborales".

En los últimos años el Gobierno regional ha realizado una apuesta por la Formación Profesional, alcanzando este curso 2025-2026 suna cifra récord de 46.800 plazas, lo que supone 3.300 más que el curso anterior y un crecimiento del 45,4 por ciento en los tres últimos años.

El objetivo es alcanzar las 50.000 plazas de Formación Profesional en 2027, lo que supondrá "una oportunidad real para que miles de jóvenes construyan su futuro con más opciones y mejor preparación", insistió López Miras.

Nuevas instalaciones en el IES Mar Menor

La nueva instalación inaugurada este lunes ha contado con una inversión del Gobierno regional de cerca de 3,5 millones de euros y amplía significativamente la capacidad del municipio para impartir Formación Profesional. El pabellón, construido en una parcela cedida por el Ayuntamiento, tiene una superficie de 2.670 metros cuadrados distribuidos en dos plantas para aulas y talleres especializados; un gimnasio de 680 metros cuadrados, y porches cubiertos que suman 380 metros cuadrados de espacios abiertos complementarios. Además, se conecta con el edificio principal del centro mediante una pasarela ubicada en la planta primera.

Desde el Ejecutivo informan de que el centro cuenta con nueve aulas polivalentes de uso general, además de instalaciones específicas para distintas familias profesionales. Así, para Administración y Finanzas dispone de taller de administración y gestión, y dos talleres administrativos; para Imagen Personal se han habilitado un laboratorio de cosmetología, aula técnica de peluquería, y aula de peluquería y estética; para Sanidad, un laboratorio dental y un taller de enfermería; y para Actividades Físicas y Deportivas, un gimnasio completamente equipado.

Asimismo, el nuevo inmueble cuenta con tecnologías de energía renovable que sitúan al centro como un ejemplo de sostenibilidad ambiental. Concretamente, dispone de una instalación fotovoltaica de 119 kilovatios pico de potencia como fuente principal de suministro de energía y de un sistema de aerotermia para producir agua caliente sanitaria.

El IES Mar Menor oferta grados de FP básica, de grado medio y grado superior con un total de 410 plazas en todos los niveles.