Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura

La Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía han enviado a la Vicepresidencia Tercera del Gobierno y Ministerio para la Transición Ecológica que encabeza Sara Aagesen una carta y un informe que avala el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura.

La misiva está firmada por los consejeros de Agua de Murcia (Sara Rubira), la Comunidad Valenciana (Miguel Barrachina) y Andalucía (Ramón Fernández-Pacheco) y por el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez.

En calidad de los representantes de los regantes de unos territorios que comparten una dependencia estructural del Tajo-Segura para garantizar el abastecimiento de agua para el consumo humano, la agricultura y el desarrollo socioeconómico de las regiones del sureste, los cuatro coinciden en que los recientes anuncios y propuestas relativas a la modificación de las normas de explotación del trasvase, para su aminoración, "han generado una profunda preocupación".

Señalan que las tres regiones generan un valor agrario muy elevado, representando un 42,5 de la producción nacional, así como que 4,2 millones de ciudadanos dependen directa e indirectamente del agua trasvasada para garantizar su calidad de vida y su empleo.

De esta manera, consideran que una reducción estructural de los caudales trasvasables tendría un importante impacto en la sostenibilidad de la agricultura de regadío, en el abastecimiento de las poblaciones, en la economía y el empleo de Alicante, Murcia y Almería y en el equilibrio territorial y la cohesión social.

Solicitan abrir un diálogo político

"Por este motivo, hemos elaborado un informe riguroso que analiza la situación actual del trasvase y que le hacemos llegar junto con esta carta" para, "desde la lealtad institucional y el respeto al marco legal vigente, solicitar que sea estudiado con detenimiento y que se abra un espacio de diálogo técnico y político que permita alcanzar soluciones adecuadas para todos".

Junto al informe también han dirigido a Aagesen un estudio de los regantes a los efectos de cuantificar los efectos socioeconómicos del trasvase, donde se contemplan todas las actividades económicas vinculadas al agua transferida con destino a regadío en el año 2024.

"Sería imprescindible que se dejaran sin efecto los incrementos de los caudales ecológicos previstos, que se paralizara la revisión de las reglas de explotación, que se agilice la ejecución de las obras contempladas en el programa de medidas y que se impulse un gran pacto nacional por el agua", según los consejeros, quienes han expresado su confianza en la sensibilidad de la vicepresidenta tercera "hacia la realidad del Levante español y en su compromiso con una gestión del agua basada en criterios de equidad, eficiencia, justicia y sostenibilidad".

Rubira, Barrachina, Fernández-Pacheco y el regante Jiménez terminan la carta solicitando una reunión donde abordar estas cuestiones "con la profundidad y responsabilidad que merecen"