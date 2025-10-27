Minuto de silencio en varios municipios de la Región por el asesinato de una joven en Librilla

Gran parte de los ayuntamientos de la Región de Murcia han convocado un minuto de silencio esta mañana en repulsa por la muerte de una joven de 19 años presuntamente a manos de su pareja, en una vivienda de la localidad murciana de Librilla el pasado domingo.

Así, el Ayuntamiento de Cartagena ha convocado a la Corporación municipal, empleados municipales y ciudadanía a guardar un minuto de silencio a mediodía, para expresar su "solidaridad con la familia y allegados de la víctima" y reiterar su "compromiso firme en la lucha contra la violencia de género, que sigue arrebatando vidas de forma cruel e inaceptable".

El ayuntamiento de San Javier, por su parte, ha convocado también un minuto de silencio a mediodía, en el que participará el presidente regional, Fernando López Miras. Además, a las 12.30 horas, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, participa en el minuto de silencio a las puertas de su consejería.

El cadáver de la joven se encontró a las 15 horas de ayer en un domicilio de Librilla y, horas después, los agentes detenían al presunto autor, la pareja de la víctima, sobre el que no existían antecedentes por malos tratos.

El detenido, de 27 años, permanece en los calabozos de la Guardia Civil, donde se le está tomando declaración, mientras los investigadores de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil trabajan en el domicilio donde ocurrieron los hechos.

De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, se trataría de la víctima número 34 por violencia de género en lo que va de año y la 1.328 desde 2003.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dispone del teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, que funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.