El Mar Menor mejora "de forma súbita" porque el lebeche hace desaparecer la anoxia

Hay esperanza. Si el sábado los científicos alertaban de que la fauna del Mar Menor había comenzado a huir de la zona sur de la laguna ante la falta de oxígeno, tras crearse una masa de agua anóxica en el fondo marino, un nuevo informe remitido este lunes es mucho más optimista. Y es que "la masa de agua hipóxica y anóxica que permaneció aproximadamente una semana en el fondo de la cubeta sur desapareció de forma súbita entre el 24 y el 25 de octubre", subraya el documento.

Según el último informe del proyecto 'Belich' del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), "la fuerte estratificación termohalina asociada a la bolsa de agua anóxica detectada en la zona sur ha ido reduciéndose progresivamente hasta casi desaparecer".

"Este cambio brusco parece vinculado a la acción de los vientos de suroeste (lebeche) y a un mayor intercambio de agua con el Mediterráneo a través de las golas", destacan.

Por otro lado, "se observa una disminución general de la concentración de clorofila en toda la laguna, aunque los valores en las zonas central y sur siguen siendo suficientemente elevados como para limitar la luz que alcanza el fondo, lo que puede afectar al crecimiento de la vegetación bentónica".

Los científicos destacan que "tal como se ha comprobado en episodios anteriores (lluvias de marzo, ola de calor de junio, proliferación fitoplanctónica en verano), la red de monitorización del IEO-CSIC permite reconstruir con precisión la evolución de los eventos críticos del Mar Menor". "Esta información constituye la base científica esencial para mejorar los modelos predictivos y, en consecuencia, la gestión y toma de decisiones sobre la recuperación del ecosistema".

Dejan claro que "estas conclusiones son provisionales y podrán ajustarse en función de la evolución de la meteorológica y oceanográfica de los próximos días".

Hace dos semanas, la dana Alice se cebó con la Región de Murcia, especialmente con los municipios costeros de San Javier y Los Alcázares, donde causaba inundaciones y dejaba más de 150 litros en el Campo de Cartagena, obligaba a cortar carreteras y causaba desbordamientos en ramblas. Y también hizo mella en el Mar Menor.

Se trata de un informe rubricado por los expertos del IEO-CSIC, Centro Oceanográfico de Murcia, el Centro Oceanográfico de Canarias, el Centro Oceanográfico de Baleares, el CEBAS-CSIC y la Dirección General del Agua-Tragsatec.