Luna urge al Ministerio a acelerar las obras pendientes y crear 22 nuevas unidades judiciales para afrontar la sobrecarga de trabajo en la Región

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Manuel Luna, ha reclamado hoy al Ministerio de Justicia que acelere la ejecución de las medidas estructurales pendientes para modernizar la Administración de Justicia en la Región y poner fin al desequilibrio histórico de medios humanos y materiales.

Durante la Comisión Mixta TSJMU–Ministerio de Justicia, celebrada este lunes en Madrid, Luna, acompañado por el secretario de Gobierno, Javier Luis Parra, ha subrayado que “la Región de Murcia no puede seguir siendo la última en número de jueces por habitante ni en dotación de otros medios humanos y materiales, así como mejoras en las infraestructuras judiciales”, apelando a una planificación “realista, coordinada y con plazos ciertos” para la puesta en marcha de nuevas unidades y la conclusión de obras en curso.

En la reunión han participado por parte del Ministerio de Justicia, la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente Santiago, junto a la directora general para el Servicio Público de Justicia, Verónica Ollé; la subdirectora general de Obras y Patrimonio, Elina Marco; el subdirector general para la Innovación y Calidad de la Oficina Judicial, Javier Garrido; la subdirectora general de Cooperación y Coordinación Territorial, Arancha Indurria, y la gerente territorial del Ministerio en la Región de Murcia, Araceli Urrea.

Planificación 2026 y Tribunales de Instancia

El TSJMU ha defendido la creación de 22 nuevas unidades judiciales en 2026, como pieza central del plan de reorganización previsto para la última fase de implantación de los Tribunales de Instancia. Luna ha destacado que este refuerzo permitiría responder a la sobrecarga de trabajo estructural y garantizar el acceso a una justicia más ágil y eficiente en toda la Región. En este contexto, el presidente también ha solicitado avanzar en la comarcalización de las secciones de Violencia sobre la Mujer de Murcia y Cartagena, además de alcanzar la separación de jurisdicciones en Lorca, San Javier y Molina de Segura, medidas pendientes desde hace años. En materia de infraestructuras judiciales, el presidente ha instado al Ministerio a avanzar decididamente en proyectos estratégicos: la Ciudad de la Justicia en Cartagena, la remodelación del Palacio de Justicia de Murcia, la nueva sede judicial de Molina de Segura, y la apertura definitiva del Palacio de Justicia de Lorca. Además, ha pedido una solución inmediata a los retrasos en las obras de eficiencia energética que afectan a edificios de la Ciudad de la Justicia en Murcia (fase I) y del partido judicial de Caravaca de la Cruz.

Falta de psicólogos en Medicina Legal

Otro de los asuntos trasladados por el TSJMU ha sido la falta de psicólogos en el Instituto de Medicina Legal de Murcia, donde dos de las siete plazas permanecen vacantes, lo que “está provocando retrasos en la emisión de informes periciales, especialmente en materia de familia”. La delegación murciana ha planteado, además, dar continuidad al impulso de los medios adecuados de solución de controversias o MASC mediante la reconversión de la Unidad de Mediación Intrajudicial de Murcia (UMIM) en una unidad especializada en mediaciones y conciliaciones, apoyada en las nuevas herramientas digitales.

Servicios de guardia

El encuentro ha servido también para revisar las medidas de refuerzo previstas para el primer semestre de 2026 y 2026 y la dotación de espacios para acoger el servicio de guardia en las sedes judiciales de los Tribunales de Instancia de Cieza, Totana Mula y Caravaca. Luna ha subrayado el compromiso del Tribunal con una justicia “moderna, accesible y territorialmente equilibrada”, y ha destacado que “la Región de Murcia ha hecho los deberes; ahora es el momento de que el Ministerio acelere las decisiones que permitan consolidar los avances”.