Lucas, sobre los cortes de agua: "Exigiré ayudas al Gobierno de España, pero también al regional"

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha afirmado que está "exigiendo ayudas al Gobierno de España pero también al regional" para los damnificados por la dana 'Alice', que este mes azotó a parte de la Región.

Lucas, durante su visita al Punto Violeta del Instituto de Educación Secundaria San Isidoro de la diputación cartagenera de Los Dolores, ha señalado que "todas las administraciones deben estar a la altura". "Estoy destinando todos mis esfuerzos para conseguir ayudas y exigir ayudas a todas las administraciones", ha reiterado.

Además, ha indicado que va a solicitar un informe a la Mancomunidad de Canales del Taibilla sobre la gestión de la dana, "en un efecto de transparencia para toda la ciudadanía, que debe conocer de primera mano cómo se ha resuelto y qué esfuerzos se han destinado para resolver esta situación".

En los municipios afectos por la dana se han activado ya las ayudas enmarcadas en el decreto de emergencias aprobado por el Gobierno central. Los ayuntamientos tienen un plazo de 30 días para solicitar esas prestaciones.

En Los Alcázares y San Javier se han habilitado oficinas técnicas para tramitar esas ayudas, y se ha puesto a disposición del resto de zonas afectadas a los técnicos de la Delegación del Gobierno para facilitar el acceso a las mismas.