La Arrixaca tratará a tres niños heridos y enfermos evacuados de Gaza

Los hospitales de la Región de Murcia atenderán desde esta semana a tres niños y jóvenes con problemas de salud evacuados de Gaza. El Ministerio de Sanidad ha organizado una nueva operación en colaboración con los ministerios de Defensa; Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones e Interior para traer a España a un total de 19 menores heridos y enfermos, junto a 73 acompañantes, quienes han llegado en la madrugada de este lunes a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) tras ser evacuados desde la Franja de Gaza para ser atendidos en hospitales españoles.

De los 19 niños y jóvenes que han sido evacuados, tres vienen a Murcia. Se trata de dos menores de 10 y 11 años, y de un joven de 18 que serán atendidos en el Hospital Virgen de la Arrixaca.

Los menores que han llegado son pacientes de traumatología, con daños y secuelas producidos por los efectos de los ataques israelíes; oncología y hematología; cardiopatías congénitas; neurologías; nefrologías; oftalmología; y un gastrointestinal.

Desde la Consejería de Salud de la Región de Murcia informan de que la Región se ofreció a acoger y atender a los menores que llegaran desde Gaza al Centro de Coordinación de la Repuesta a Emergencias de la Unión Europea.

El propio consejero Juan José Pedreño explica que Hace unas semanas, el Gobierno de la Región de Murcia manifestó "el más firme compromiso de cooperación institucional en situaciones de emergencia o crisis humanitaria", en una carta enviada a la ministra de Sanidad, Mónica García. En la misiva manifestaba que "desde la Región de Murcia reiteramos nuestra disposición a colaborar en la atención a personas desplazadas o vulnerables, especialmente menores, como ya hemos hecho en otras ocasiones similares, ofreciendo la atención sanitaria que sea precisa".

La Comunidad respondía así al llamamiento del Centro de Coordinación de la Repuesta a Emergencias de la Unión Europea, que pedía la colaboración de las comunidades autónomas para acoger a ciudadanos gazatíes, adultos y niños, necesitados de asistencia sanitaria urgente.

La ministra de Sanidad, Mónica García, recuerda que "esta es la quinta evacuación que realizamos en un año, después de haber sido el primer país europeo que activó el procedimiento de evacuaciones con la OMS y la Comisión Europea y al que luego se han ido sumando otros países de la Unión".

Diferentes hospitales

Los pacientes y sus acompañantes, un total de 92 personas, procedentes de Gaza, fueron conducidos hasta la frontera de Cisjordania controlada por el ejército israelí y Jordania. Allí les ha recibido el equipo del Ministerio de Sanidad y la embajada española en Jordania encabezado por la ministra y con la participación de personal médico movilizado para la ocasión. El traslado hasta la base de Amán y la supervisión médica de los pacientes fue coordinada por Médicos Sin Fronteras. Una vez en España, los pacientes van a ser distribuidos por hospitales de Castilla-La Mancha, Asturias, Castilla y León, Euskadi, Murcia, Aragón y Catalunya y el Gómez Ulla, en Madrid, perteneciente al Ministerio de Defensa.

Además, también se ha trasladado a Navarra a los familiares de un menor que fue evacuado en la anterior operación de agosto para que pueda comprobarse si son compatibles y practicar el trasplante de médula ósea que necesita el menor. Como en las anteriores cuatro evacuaciones de estas características, se trata de una operación coordinada por el Ministerio de Sanidad junto a la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea (ERCC). Esta operación ha movilizado a dos aviones del Ejército del Aire y el Espacio.

Acogida de las familias

Más de una docena de militares de la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire y el Espacio, entre los que se encuentran médicos y enfermeros de vuelo, intensivistas o técnicos sanitarios, velarán por la seguridad y la salud durante el viaje a España. La acogida y atención integral de los familiares será gestionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a la ONG Accem, incluyendo alojamiento, manutención, atención psicológica, jurídica, y servicios de traducción e interpretación.

La distribución y coordinación sanitaria en los distintos centros ha sido gestionada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), organismo adscrito al Ministerio de Sanidad. La Oficina de Cooperación Española en Amán, dependiente de la AECID, ha realizado todos los trámites, mientras que la Embajada de España en Jordania ha tramitado los visados. Esta es la quinta evacuación humanitaria de este tipo organizada por España en el último año y medio, dentro del procedimiento de Evacuación Médica (MEDEVAC), activado por el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea (ERCC), a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, y la OMS.