Jupol se querella contra Belarra por sus declaraciones en Torre Pacheco

El sindicato Justicia Policial (Jupol) anunció ayer que interpondrá contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, una querella penal por injurias graves con publicidad, tras no presentarse este lunes al acto de conciliación por sus declaraciones el pasado julio en Torre Pacheco.

Durante los incidentes racistas tras la agresión que sufrió un vecino de esta localidad, la dirigente de Podemos acusó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de contar con una «infiltración de ideología neofascista» y de promover un «terrorismo nazi de extrema derecha»

Además, Jupol afeó a Belarra que difundiera un mensaje en redes en el que acusó a la Policía Nacional de realizar «redadas racistas en cada parada de metro, en cada calle de este país», afirmando la existencia «racismo institucional».

30.000 euros

En un comunicado, Jupol censuró ayer la actitud de Belarra por «ignorar la citación judicial y evita dar explicaciones ante el sindicato policial, que reclamaba una rectificación pública por sus graves acusaciones contra la Policía Nacional». «Es un nuevo intento de criminalizar a quienes protegen a los ciudadanos», añadió.

Jupol reclamaba a Belarra una rectificación pública y masiva en medios de comunicación de ámbito estatal, disculpas públicas, la eliminación del tuit del 21 de julio y su sustitución por un mensaje de disculpa, «así como una indemnización de 30.000 euros por los daños causados a la imagen y el honor de la Policía Nacional».

«Quien ha sido ministra del Gobierno y hoy ocupa un escaño en el Congreso debería ser la primera en respetar las instituciones y a quienes velan por la seguridad de todos los ciudadanos», consideró el secretario general de Jupol, Aarón Rivero.