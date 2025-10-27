Jaime de los Santos: "Putero no es lenguaje grueso, solo narro lo que ocurre en el PSOE"

Jaime Miguel de los Santos (Madrid, 1978) llega tarde a la entrevista, pero trae excusa: «Ha sido culpa de Óscar Puente. Con casi una hora de retraso, como ya es costumbre, ha llegado el AVE a Murcia». Disculpas aceptadas. Empezamos.

En unos días presenta su nuevo libro, El evangelio según Caravaggio. El título le pega a un historiador del arte como usted.

Siempre me ha obsesionado la figura de Caravaggio, sobre todo por toda la construcción que se estableció de él de pintor homosexual, pendenciero y violento. Sin embargo, no hay ni un solo dato bibliográfico que avale que fuera así. Los primeros biógrafos estaban atravesados por una envidia absoluta porque era capaz de pintar una de esas obras maestras en apenas un mes. Eso los mediocres no lo podían soportar.

¿Establece algún paralelismo con la política y usted?

En política, el contrincante se preocupa mucho de construir biografías para intentar hacerte pasar por lo que no eres, pero antes de que llegaran Óscar Puente, Pilar Alegría y estos chungos del PSOE, ya me tuve que defender de quienes me agredían en el recreo por ser afeminado.

El PP derogará esta Ley Trans y aprobará una nueva que no borre décadas de constructo feminista

Pues usted es uno de los dirigentes políticos con lenguaje más grueso.

Lenguaje grueso no. Busque en la RAE la palabra putero. Según la lengua castellana, es el que va con prostitutas. Probablemente, en unos pocos años, al que busque este término en Wikipedia le saldrá la cara de José Luis Ábalos, del Tito Berni o de la gente que con el dinero de la empleabilidad para los andaluces se lo gastaba en prostitutas y cocaína. Yo soy un mero narrador de lo que le está ocurriendo al Partido Socialista en estos momentos.

¿Hay más puteros en el PSOE que en el PP?

Creo que los puteros son un síntoma de que la sociedad contemporánea occidental no ha sabido sobreponerse al último ejemplo de esclavitud que existe. Y creo que es la obligación de todos los demócratas luchar contra esta lacra.

¿Apoyará el PP la ley para abolir la prostitución?

En el Partido Popular estamos absolutamente convencidos de que las políticas tienen que ir, uno, en contra de los proxenetas, que son quienes explotan a esas mujeres; y dos, contra esas mafias repugnantes que cosifican a las mujeres casi tanto como el señor Ábalos.

En Murcia ha visitado un centro de educación especial. ¿Por qué?

En el PP siempre hemos creído que la educación especial es un pilar fundamental del sistema educativo. Sin embargo, con la Lomloe se hace más necesario ese apoyo y esa defensa. Hace aproximadamente un mes, tuvimos que sufrir la falta de humanidad y de empatía del bachiller Patxi López, que llamó guetos a los centros de educación especial. La inclusión es imprescindible, pero no es la panacea. Hay muchos chavales con discapacidades intelectuales y neurodivergencias que necesitan de herramientas específicas y de unos equipos docentes especializados.

Aunque ha puesto mucho esfuerzo, no ha logrado que dimita la ministra de Igualdad por los errores de las pulseras antimaltrato.

Pero los españoles, a través de sus representantes, han suspendido a la ministra Ana Redondo. Dos veces se la ha reprobado en la Cámara Baja, en pleno y en comisión. Esta señora, cuando explota el caso, se atrevió a decir que, si acaso, esto alcanzaría el 1% de las mujeres que están protegidas con estos dispositivos, como si 46 mujeres en riesgo de muerte significaran poco.

Las mujeres también están en el centro del debate en regiones como Madrid o Murcia, porque no se les permite abortar en la pública.

Creo que les han engañado a la sociedad y a los medios de comunicación. Cualquier mujer que en España quiera interrumpir de forma voluntaria su embarazo tiene una ley que le da todas las garantías. Es más, Feijóo ha dicho que mientras que sea presidente del PP no permitirá que a ninguna mujer se la coaccione si decide interrumpir su embarazo.

Le pregunto por las derivaciones a la sanidad privada.

Lo importante es que con el dinero público, con los impuestos de todos y todas, se sufraga el gasto que supone que una mujer interrumpa voluntariamente su embarazo.

Usted es madrileño. ¿Qué está haciendo Ayuso en Madrid que no consigue el PP nacional para que Vox no le suponga un problema?

Creo que es que Madrid no es igual que el resto de las comunidades autónomas españolas, tiene unas características especiales e Isabel Díaz-Ayuso ha sabido conectar con ese electorado. Piense que la confianza en el Partido Popular y en Vox suma un 65% de los apoyos.

En esta región es parecido.

Murcia tiene en estos momentos a un presidente excepcional en todo porque tiene algo que, para mí, es muy importante en política: la empatía. López Miras y Ayuso han sabido es coger la temperatura perfecta de su ciudadanía y no de forma oportunista.

Tiene al colectivo LGTBI en contra por su postura contra la Ley Trans.

Existe una colectivización cutre que se dedica a señalar a aquel miembro del colectivo LGTBI que no secunda a pies juntillas sus fórmulas. Creen que a mí, por ser gay, me tienen que gustar los tíos y, además, tengo que salir el día del cierre de la Vuelta Ciclista a España a agredir a ciclistas del equipo israelí. Esto de ser gay no es homogéneo. El PP no permitirá ni un solo ejemplo de LGTBIfobia, pero cuando lleguemos al gobierno se derogará esta Ley Trans para, inmediatamente después, aprobar una nueva normativa que ponga a los ciudadanos trans en el centro de la realidad y que no borre décadas de constructo feminista.

¿Y Vox es un partido homófobo?

Vox es un partido que está equivocado en muchísimas cosas y que carece de empatía, para empezar. Es un partido joven, con todas las hormonas revueltas, que ha decidido no poner filtros porque mola más soltar la mayor burrada. Les sale bien el exabrupto y, además, han descubierto que no gobernar sale gratis.

¿Es que usted pone filtros?

Muchos más de los que se creen.