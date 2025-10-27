Movilidad
Desvían un vuelo al aeropuerto de Murcia por el cierre del de Alicante tras la detección de drones
El incidente ha obligado a Aena a suspender temporalmente las operaciones en el aeropuerto Miguel Hernández y activar el protocolo de seguridad aérea
El espacio aéro del aeropuerto Alicante-Elche permanece a estas horas cerrado por la detección de dos drones. A las 21.50 horas, Aena ha confirmado ya el desvío de diez vuelos que se han visto afectados en la noche de este lunes por este incidente. El operador confirmó alrededor de las nueve y media de la noche que no permitía ni llegadas ni salidas hasta que se pueda garantizar la seguridad.
Tal y como marca el protocolo, la dirección del aeropuerto Miguel Hernández ha puesto el incidente en conocimiento de la Guardia Civil para que se esclarezcan las circunstancias. Al mismo tiempo, se ha confirmado que los pasajeros de los vuelos afectados aterrizarán en aeropuertos cercanos: siete aviones fueron desviados a Valencia, uno a Murcia y otro a Palma de Mallorca
Según ha podido confirmar este diario, la Policía Nacional ha desplegado a sus especialistas de la Unidad de Medios Aéreos para intentar localizar los drones en la zona de Torrellano, próxima al recinto aeroportuario. Los agentes están utilizando el sistema “AeroScope”, una tecnología capaz de detectar, rastrear y neutralizar drones no autorizados en espacios aéreos restringidos.
Vuelos desviados y retrasados en el aeropuerto de Alicante (actualizado las 22:03 horas)
Los datos actualizados a las 22:14 horas indican que al menos diez vuelos internacionales han tenido que ser redirigidos a otros aeropuertos:
- TRA6145 (Transavia) – procedente de Ámsterdam-Schiphol (AMS)
- RYR4696 (Ryanair) – procedente de Lanzarote (ACE)
- EXS881 (Jet2.com) – procedente de Manchester (MAN)
- RYR6366 (Ryanair) – procedente de Cracovia (KRK)
- EZY3357 (easyJet UK) – procedente de Liverpool (LPL)
- RYR4027 (Ryanair) – procedente de Manchester (MAN)
- RYR6647 (Ryanair) – procedente de Londres-Stansted (STN)
- RYR4080 (Ryanair) – procedente de Newcastle (NCL)
- RYR2663 (Ryanair) – procedente de Frankfurt-Hahn (HHN)
- VY8322 (Vueling) – procedente de París-Orly (ORY)
Otro vuelo, RYR5986 (Ryanair) procedente de Durham Tees Valley (MME), se encontraba en vuelo a las 22:14 horas, sin confirmación oficial sobre su aterrizaje o desvío.
Y los retrasos en salidas internacionales detectados hasta el momento son:
- TRA6146 (Transavia) – con destino Ámsterdam-Schiphol (AMS)
- EZY3358 (easyJet UK) – con destino Liverpool (LPL)
- RYR4028 (Ryanair) – con destino Manchester (MAN)
- RYR6646 (Ryanair) – con destino Londres-Stansted (STN)
Riesgo y sanciones por uso de drones
La presencia de drones en zonas restringidas como el entorno de un aeropuerto obliga al cierre inmediato de las operaciones aéreas hasta garantizar que no existe riesgo para las maniobras de aterrizaje o despegue.
Según la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), volar un dron sin autorización en espacio aéreo controlado es una infracción muy grave, que puede acarrear multas de hasta 225.000 euros e incluso responsabilidad penal.
