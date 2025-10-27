El combate de pizzas en Murcia ya tiene ganadora: esta es la mejor de España

El restaurante Michigan Detroit se ha alzado con el cinturón de 'Campeón de Murcia' en el séptimo asalto de Pizza Combat, la gran velada de las pizzerías que busca proclamar en el ring la “Pizza preferida de los españoles”. Esta victoria es la quinta de los valencianos, que vuelven a ganar tras las victorias conseguidas en Alicante, Tarragona, Toledo y Madrid.

Entre los 13 restaurantes que han viajado a la ciudad, el público ha elegido la pizza de Michigan Detroit, “Emmy-b”, por su sabor, textura, presentación y creatividad.

La propuesta revolucionaria de adaptar la receta de una hamburguesa americana al formato pizza ha vuelto a conquistar a la audiencia, esta vez la murciana. La “Emmy-b” destaca por su textura esponjosa, la caramelización perfecta en los bordes y una combinación de sabores tan sorprendente como arriesgada.

Además, ha llamado la atención al público su inusual forma rectangular, donde se combina carne picada de black angus, queso chédar ahumado, cebolla caramelizada casera, trocitos de beicon crujiente, pepinillos encurtidos, salsa Emmy-b y un toque final de sésamo negro.

Después de la ruta por toda España, solo un establecimiento conseguirá el título de “Pizza preferida de los españoles”.

El evento ha contado con la participación del concejal de Turismo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco, y del presidente de la Junta de Distrito El Carmen, Basilio José Piñero, quiénes destacaron durante su visita el valor de Pizza Combat como punto de encuentro para la ciudad, donde los visitantes pueden disfrutar de un original formato que combina ocio y gastronomía.