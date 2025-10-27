ANPE exige un plan de reducción de la burocracia educativa

Los docentes de la Región de Murcia quieren disponer de más tiempo para la docencia y que se reduzca la carga burocrática a la que están sometidos. Así lo han trasladado en una encuesta elaborada por el sindicato ANPE y en la que han participado más de 2.000 maestros y profesores de centros educativos de la Comunidad.

Ante esta realidad, ANPE exige a la Consejería de Educación un plan integral de simplificación administrativa y reducción de la carga burocrática, que permita a los docentes centrarse en su verdadera labor: la enseñanza.

Tras el estudio realizado entre docentes de toda la Región, las principales reivindicaciones que han trasladado los centros se centran en la creación de una aplicación única que integre todas las gestiones en los centros (Plumier, Anota, Edubanc, comedores, etc.), que permita interconexiones entre estas plataformas evitando la duplicidad de tareas, así como la actualización urgente de Plumier XXI, con una interfaz más intuitiva, posibilidad de carga masiva de documentos, firma digital ágil y extracción automática y directa de datos por parte de la Consejería sin solicitar archivos Excel adicionales a los centros.

Los docentes consideran que es necesario reducir el papeleo y para ello plantean que los documentos institucionales (Planes de Convivencia, Autoprotección, etc.) deberían tener validez plurianual y no repetirse cada curso, al tiempo que plantean que haya una reducción y simplificación de memorias, informes y protocolos (riesgos, salud mental, vacunas, alerta escolar) y la eliminación de trámites redundantes y reducción de informes duplicados entre inspección, centros y Consejería.

Para mejorar las gestiones también creen necesario reforzar el equipo de administración de los centros y que la asignación de personal de apoyo debe considerar el volumen real de trabajo y el alumnado de cada centro.

ANPE también reclama la creación de un sistema de firma múltiple, ágil y simultánea para documentos colectivos, como actas de evaluación e informes, así como la posibilidad de firmar todos los documentos pendientes con un solo clic desde Plumier.

Entre las peticiones destaca también el simplificar trámites de Alerta Escolar, gestionándolos directamente por personal sanitario, y la implantación de la figura de la enfermera escolar para atender protocolos sanitarios y aliviar la carga burocrática de los docentes.