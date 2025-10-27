AEMET confirma el tiempo para la Región de Murcia la última semana de octubre: así quedan las lluvias y tormentas

Después de una semana donde la anomalía térmica ha sido protagonista y ha dejado mercurios de hasta 32 grados en algunas zonas del interior la Región de Murcia encara el final de octubre con un cambio claro de escenario. El domingo marcaba el fin del episodio cálido y dio paso a un descenso de las temperaturas que, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), va a propiciar un paso de mes con un ambiente puramente otoñal.

Aunque este fin de semana la propia AEMET activaba avisos amarillos por lluvias y tormentas, la predicción actualizada a fecha de hoy lunes plantea “un panorama mucho más estable”. No se esperan fenómenos significativos y en general el inicio de la semana va a estar marcado por cielos nubosos, acompañados de chubascos ocasionales durante la primera mitad del día, con temperaturas en ligero descenso o sin cambios y “vientos flojos variables” en el sur de la comunidad, mientras que el norte y la capital se mantienen con cielos despejados.

AEMET 27 Octubre / AEMET

Para el martes 28 el pronóstico mantiene la misma tónica: “Cielos con intervalos nubosos de nubes bajas”, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Se esperan vientos flojos variables, que tenderán a componente sur por la tarde. Las máximas rondarán los 23 °C en la mayor parte de la Región, con mínimas que podrían bajar hasta los 6 °C en zonas del Altiplano, como Yecla.

El miércoles 29 será la jornada más inestable con “cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones, más intensas y probables durante la primera mitad del día en el litoral”. Las temperaturas volverán a bajar ligeramente con intervalos moderados de componente sur por la tarde.

De cara al jueves 30 la AEMET tiene previsto “cielos nubosos o cubiertos, sin descartar precipitaciones débiles” con temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso y máximas sin cambios o en ascenso. Los vientos soplarán del suroeste, flojos a moderados en el interior y moderados a fuertes en el litoral.

A partir del viernes 31 y durante el fin de semana (sábado 1 y domingo 2), la situación va a tender a estabilizarse. Los mapas muestran una vuelta progresiva al tiempo más estable, con alternancia de nubes y claros y temperaturas máximas que volverán a situarse entre los 25 y los 28 grados en Murcia capital, mientras que en el interior se mantendrán entre los 23 y 26.

En cualquier caso es importante recordar la importancia de seguir las previsiones meteorológicas diariamente ya que en otoño las condiciones pueden variar de forma rápida y afectar tanto al litoral como al interior en cuestión de horas.