Una Región de Murcia más segura gracias a la modernización policial

La incorporación de nuevos dispositivos para la defensa y otras mejoras en equipamiento, así como las competencias o la formación de los cuerpos de Policía Local en los diferentes municipios de la Región de Murcia es uno de los pilares sobre los que la Administración regional sustenta la nueva estrategia de seguridad y convivencia ciudadana.

Con el objetivo de dar a conocer la inversión en seguridad pública y modernización policial, además del análisis de los diferentes retos y proyectos de los poderes públicos por reforzar dicha seguridad en las calles de cada uno de nuestros 45 municipios, el diario La Opinión organiza el próximo martes una jornada que contará con la colaboración de la Comunidad y la representación de diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad regionales.

El evento, que se celebrará en el Aula de Cultura de Cajamar (Plaza Julián Romea) a partir de las 9:00 horas, contará con la inauguración institucional de Fernando López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Acto seguido tendrá lugar una mesa redonda, moderada por el periodista José Antonio Sánchez, en la que participarán José Luis Díaz Manzanera, fiscal superior de la Región de Murcia; Marcos Ortuño, consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias; José María Mainar, comisario general jefe de la Policía Local de Murcia; y Agustín Fernández, inspector jefe de la Policía Local de Lorca.

El encargado del cierre institucional de la jornada será Víctor Manuel Abenza, presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia.

¿Es la Región de Murcia un territorio seguro? ¿Qué supondrá la contratación de 700 agentes de policía local hasta 2030? ¿Puede este cuerpo sumar nuevas competencias para ayudar a la resolución de los procedimientos judiciales? ¿Cómo de importante es la centralización en la nueva sala del 112 de las cámaras de vigilancia? ¿Percibe la ciudadanía una sensación de inseguridad en las calles?

Muchas preguntas a las que los participantes a la jornada tratarán de dar respuesta.

Una inversión de 120 millones

El Programa de Seguridad Ciudadana Municipal 2026-2030, anunciado por López Miras y cuyo principal objetivo es el de garantizar «que la tranquilidad que disfrutamos siga siendo la seña de identidad de esta tierra hospitalaria abierta y solidaria», traerá consigo un aumento de las plantillas de las policías locales de todos los municipios de la Región de Murcia hasta alcanzar los 3.000 agentes en el año 2030, 700 más que los que hay actualmente.

Para alcanzar esta meta, la Comunidad apoyará a los municipios con 120 millones de euros durante los próximos cinco años, «pero iremos más allá de aumentar las plantillas: las modernizaremos, las fortaleceremos y las uniremos para mejorar exponencialmente la coordinación entre ellas», afirma el presidente de la CARM.

El Ejecutivo autonómico también promoverá la instalación de programas de gestión policial que permitirán compartir entre todos los municipios información sobre hechos delictivos, requerimientos judiciales o información sobre atestados.

«La cooperación tiene que ser una herramienta eficaz y para ello vamos a promover la firma de convenios entre ayuntamientos para que agentes de un municipio puedan prestar servicio de forma puntual en otro y ante situaciones extraordinarias», añade López Miras.

Caballería y nuevos vehículos para mostrar su poderío

Unidad Especial de Caballería de la Policía Local / La Opinión

Los cuerpos y fuerzas de seguridad presentes en la jornada ‘sacarán músculo’ con una exposición que tendrá lugar en la misma Plaza Julián Romea, a partir de las 9:00 horas. El grupo de Seguridad Ciudadana mostrará cuatro de sus coches, así como algunas de las nuevas motocicletas de carretera tipo escúter (BMW) recién adquiridas, o uno de los furgones con los que opera su Grupo Especial. También estarán presentes agentes de la Unidad Especial de Caballería de la Policía Local, encargados de protegerán los parques y jardines de las pedanías de Murcia con el objetivo de promover la sensación de seguridad entre los residentes, además de evitar posibles actos vandálicos y proteger el mobiliario urbano, así como promover el uso respetuoso de estos espacios.